武知海青（THE RAMPAGE）が魅せる、MASTER BUNNY EDITION-300ヤード超えの飛距離が生むゴルフスタイル

株式会社TSIホールディングス爽やかなホワイトルックをまといクールな存在感を見せてくれた武知海青さん

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「MASTER BUNNY EDITION（マスターバニーエディション）」のWEBマガジンにおいて、ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活躍する武知海青（たけち かいせい）氏を起用した特集コンテンツを公開いたしました。また、今回は本起用にあわせて、Instagram公式アカウントにて 撮影メイキング動画の公開およびフォロー＆コメントによるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

- 起用背景圧倒的な身体能力と表現力でステージ上でも存在感を放つ武知海青さん。近年ではプロレスのフィールドでも活躍するなど、多方面で挑戦を続けるアスリート型パフォーマー。その一方で、趣味として始めたゴルフにおいてもストイックに取り組み、ベストスコアは70台、ドライバー飛距離は300ヤードを超えるなど、その実力はアマチュアの枠を超えるレベルに。男女問わず支持を集めており、その卓越したフィジカルとスタイリッシュなプレースタイル、そしてゴルフを真摯に楽しむ姿勢にMASTER BUNNY EDITIONが掲げる「機能性とファッション性を兼ね備えたゴルフスタイル」、そして挑戦を楽しむマインドと高い親和性を持つ存在として今回の起用に至りました。- コンテンツ概要本WEBマガジンでは、爽やかなホワイトルックをまとい、クールな存在感を見せてくれた武知海青さん。独学で始め「ハマっている」というゴルフについて、その魅力や向き合い方について語ってくさだったインタビュー内容も必見です。

TAKECHI KAISEI WEARS...

HI NECK SHIRT 758-6167601/030 \19,800

SHORT PANTS 758-6132607/030 \26,400

BELT 758-6182501/030 \13,200

SHOES 758-6192301/030 \27,500

CADDIE BAG 758-6180601/010 \86,900

【武知海青さんプロフィール】

1998年生まれ、兵庫県出身。LDH JAPAN所属。ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEのパフォーマーとして活動し、鍛え抜かれた肉体としなやかな表現力で注目を集める。2024年、DDTプロレスリングでプロレスデビューを果たし、プロレスラーとしても活動を開始。フィジカルの強さとエンターテインメント性を兼ね備えたファイトで存在感を放つ。近年は俳優としても活躍の幅を広げている。

MASTER BUNNY EDITIONとは

プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウェア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウェアを求めて、2010年春に誕生したゴルフアパレルブランド。プレーのパフォーマンスを支える確かな機能性と、コース上で際立つスタイルを両立し、ゴルフの新たな価値を提案しています。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/

■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://mix.tokyo/pages/masterbunnyedition

■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/

―会社概要―

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL: https://www.tsi.inc/