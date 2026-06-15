丸善ジュンク堂書店とPubteX、RFIDで出版流通の構造改革を推進

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店（代表取締役社長：西川仁、以下「丸善ジュンク堂書店」）と、株式会社PubteX（代表取締役社長：渡辺順、以下「PubteX」）は、出版流通業界が抱える構造的な課題解決の起点となる取り組みとして、RFIDを活用した「RFID店頭活用プロジェクト」を発足しました。

本プロジェクトは、書店運営の高度化にとどまらず、データに基づく新たな運営モデルの確立を通じて、出版流通全体の構造改革を推進するものです。

プロジェクト実施にあたり、丸善ジュンク堂書店は書籍トレーサビリティシステム『BOOKTRAIL』※の導入を進めています。

すでに21店舗で『BOOKTRAIL』を導入しており、2027年1月末までに計50店舗への展開を予定しています。

※RFIDの活用により、出版物の流通状態をタイムリーに把握することを可能とする、PubteXが開発した書籍トレーサビリティシステム。

■背景

＜書棚の商品をRFIDハンディリーダーで読み取る作業イメージ＞

書店は数万点から数十万点に及ぶ書籍を扱う一方で、書籍ごとの所在や流通状況をリアルタイムに把握する手段が限られており、在庫管理や書籍探索は長年にわたり人手や経験に依存する構造が続いてきました。

この構造の影響で、出版業界では高い返品率が長年問題となっており、データドリブンな在庫最適化・販売機会の最大化が急務となっていました。

近年は人手不足の深刻化も重なり、従来型の運営モデルでは店舗運営の持続性に課題が生じており、運営そのものの在り方の見直しが求められています。

こうした状況を受け、書籍の動きを可視化するRFIDを基盤とした運営モデルへの転換が、書店および出版流通全体における重要なテーマとなっています。

■「RFID店頭活用プロジェクト」による取り組み

本プロジェクトは、RFIDを基盤として書籍単位での可視化を実現し、書店運営を人手依存からデータ主導へと転換することを目的としています。

丸善ジュンク堂書店の実店舗を検証の場として同社が運用設計・検証を担い、PubteXがシステム提供やデータ分析を担うことで、RFIDを前提とした次世代型書店オペレーションの標準モデルを共同で構築します。両社は本プロジェクトを通じて、個社の業務効率化にとどまらず、出版流通業界が抱える構造的な課題解決と、サプライチェーン全体の効率化・持続可能性の向上に貢献してまいります。

RFID店頭活用プロジェクトの取り組み内容

運営インフラの刷新

RFIDを標準インフラとして整備し、複数商品の一括読み取りによる棚卸・在庫管理の効率化と精度向上を図ります。

データに基づく店舗管理

POSデータとの連携により在庫の動態を可視化し、経験則に依存した運営からデータ主導の店舗マネジメントへの移行を進めます。

出版業界全体への貢献

取得したデータを出版社・取次と連携・活用することで、需要把握の精度向上・補充の最適化・返品の削減に取り組み、サプライチェーン全体の効率化と持続可能性の向上を目指します。

■今後の展開

＜RFID活用による書店業務効率化と流通改革のイメージ＞

今後、丸善ジュンク堂書店およびPubteXは、本取り組みを通じて得られた知見や運用モデルを、業界全体での活用を見据え、関係各社と連携しながら発展させてまいります。

また、両社は、本プロジェクトで得られた知見を広く共有し、出版業界全体におけるRFID導入・活用の加速に向けて貢献していきます。RFIDを活用した店舗運営の高度化に向け、より多くの書店、出版社での取り組みが広がることを強く呼びかけます。

■会社概要

会社名：株式会社丸善ジュンク堂書店

所在地：東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルディング5号館9階

設立年：2010年08月

代表者：西川 仁

事業内容：書籍・雑誌等の小売販売および関連事業など

ウェブサイト：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/

会社名：株式会社 PubteX

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目10番5号 KDX虎ノ門一丁目ビル7階

設立年：2022年03月

代表者：渡辺 順

事業内容：RFIDを活用した出版流通向けシステムの企画・開発・提供など

ウェブサイト：https://www.pubtex.com/