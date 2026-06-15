学研グループKiddiHubがエフバイタル・NECと連携、ベトナムで療育セミナー開催

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、アイ・シー・ネット株式会社（埼玉・さいたま／代表取締役：百田顕児、以下、アイ・シー・ネット）のベトナム拠点であるKIDDIHUB EDUCATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY（ハノイ／CEO：Vu Van Tung、以下、KiddiHub）は、エフバイタル株式会社（東京・中央区／代表取締役：安島真澄、以下、エフバイタル）および日本電気株式会社（東京・港区／取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下、NEC）と連携し、2026年5月16日（土）にハノイ市で療育センター向けセミナー「特別支援児童の早期支援におけるテクノロジー・AI活用」を開催しました。ハノイ市を中心に60を超える療育センターから経営者等140名以上が参加し、盛況のうちに終了しました。

▲セミナー参加者による集合写真（2026年5月16日、ハノイ市）

■日本発のAI技術と療育の知見をベトナムへ届ける

本セミナーは、KiddiHubの主催で、ハノイ・トロント学校（ハノイ市）にて開催しました。ベトナムでは発達障がいへの関心が高まる一方、療育施設や専門人材が不足、保護者が支援の入り口を見つけられないといった課題があります。

こうした課題に対し、エフバイタルとNECは、AI動画解析技術と理学療法を掛け合わせた運動機能評価アプリ「BabyTrack(R)Physical」を共同開発しています。この技術をベトナムの療育現場に広く届けるため、KiddiHubが自社のネットワークを活かしてセミナーを企画・実施しました。

■セミナー概要と講演内容

・日時：2026年5月16日 14:00-17:00

・タイトル：特別支援児童の早期支援におけるテクノロジー・AI活用

・会場：ハノイ・トロント学校

・主催：KiddiHub

・共催：エフバイタル、NEC

・協力：認定NPO法人 発達わんぱく会

・内容：ベトナムにおける発達支援の現状と課題

AI技術による発達状態の可視化

運動機能評価アプリのライブデモ

日本の療育現場における実践知見の共有

■60施設超が集結 ― KiddiHubのネットワークが支えた日越連携

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2535/table/9066_1_8db56e4688c5b4b235f7dfa5d6787649.jpg?v=202606150252 ]▲セミナー会場の様子▲サービスに関心を寄せる参加者

当日は、ハノイ市を中心に60を超える療育センターの経営者・施設長・専門スタッフ等140名以上が参加しました。セミナー終了後は、多くの参加者が個別に登壇者のもとへ足を運び、導入に向けた情報交換が活発に行われました。セミナーを主催したKiddiHubはベトナム最大級の園・習い事のプラットフォーム（登録施設数約28,000、年間約300万ユーザー）を運営するEdTech企業であり、幼保園だけでなく療育センターを含む幅広い教育施設とつながりを持っています。

2024年9月からは日系企業のベトナム進出支援サービスや事業拡大をサポートしています。エフバイタルに対しても療育センターを対象とした市場調査や、保護者向けアプリのユーザーテストの実施協力など、今回のセミナーの集客にとどまらず事業開発の実務パートナーとして連携しています。

■エフバイタル株式会社 代表取締役 安島 真澄 氏 コメント

学研グループKiddiHub様とともに、児童発達支援に従事される療育経営者の皆様を対象としたセミナーを開催させていただきました。募集開始から3週間で200名を超えるお申し込みをいただき、発達障がいの早期支援やAI活用に対する関心の高さを改めて実感しました。講演中も熱心にメモを取り、休憩時間にも配布資料を読み込まれる先生方の姿を拝見し、大変感銘を受けました。現在、NEC様とともに児童発達支援アプリBabyTrack(R)を共同開発しておりますが、今回のセミナーを通じて得られた知見を活かし、現場で一層役立つサービスの開発に尽力してまいります。

■Mr. Thuong療育センター センター長 Lieu氏 コメント

今回のセミナーを通して、AIテクノロジーの活用に関する多くの知識を得ることができ、特別な支援を必要とする子どもたちへの支援をより効果的に行えると感じました。また、紹介いただいたAI動画解析ツールはとても有用だと感じています。先生方が子どもたちの成長や変化をより正確に把握でき、より良い療育環境の提供につながることを期待しています。

■エフバイタル株式会社について

https://fvital.tech/

東京大学×筑波大学発の子どもに特化したメドテック企業。「生まれた環境に依存せず、生存し、成長し、自ら未来を選択できる社会の実現」をミッションに掲げ、医学的エビデンスにもとづいた画像AI解析による児童発達支援サービスBabyTrack(R)シリーズを展開中。国内外において乳幼児健診DX、発達障がい児支援、及び新生児救命技術の開発を進めている。

■アイ・シー・ネット株式会社

https://www.icnet.co.jp/

代表取締役：百田 顕児

設立年月日：1993年10月1日

所在住所：〒330-6027 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル27階

電話番号：048-600-2500（代表）

事業内容：ODA事業、日本企業の海外展開支援、CSR・CSV支援、

人材育成、学研グループの海外展開推進

■KIDDIHUB EDUCATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

https://kiddihub.com/ （プラットフォーム事業）

https://partnership.kiddihub.com （海外進出コンサルティング業務）

・会長： Nguyen Huy Thang（ハノイ工科大学卒）

・CEO Vu Van Tung（ハノイ工科大学卒）

・COO Nguyen Duy Anh（ハノイ国家農業大学卒）

・所在住所：158A, Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam

・設立年月日：2020年6月10日

・電話番号：0879-171-331

・事業内容：教育プラットフォームの運営、幼保園の運営、幼保園向けコンサルティング事業、日系企業進出支援

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。