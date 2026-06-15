伝統と革新が、店内を二分する。包丁の見せ方を再定義する空間─『MUSASHI JAPAN 渋谷本店』オープン

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年4月30日（木）、東京・渋谷に「MUSASHI JAPAN 渋谷本店」をグランドオープンいたしました。MUSASHI JAPANは、渋谷駅から徒歩約5分、日本カルチャーと世界の感性が交差する渋谷・神南エリア、ファイヤー通り沿いに本店を構え、日本の職人技と伝統工芸としての和包丁文化を、世界へ向けて発信してまいります。

◼️現代都市・渋谷に佇む、日本の職人文化

渋谷は、日本を初めて訪れる方々にとって、日本の魅力に触れる“玄関口”ともいえる街のひとつです。

世界中のカルチャーやトレンドが交差し、常に新しい価値や文化が生まれ続ける渋谷。その活気あふれる街の中で、MUSASHI JAPANは、日本が誇る伝統工芸のひとつである和包丁文化の魅力を、国内外のお客様へ発信していきます。

丹念に研ぎ上げられた和包丁の美しさ、木の温もりを感じる落ち着いた空間、そして職人たちが受け継いできた確かな技術と精神。渋谷の持つ躍動感やスピード感と響き合い、日本ならではの繊細な美意識やものづくりの奥深さをいっそう鮮明に浮かび上がらせます。

MUSASHI JAPAN渋谷本店は、街の賑わいの中にありながら、静かに日本文化の本質と向き合える特別な場所です。日本らしい美しさや職人文化の魅力を身近に感じていただける空間として、訪れる皆さまをお迎えいたします。

◼️伝統工芸を現代空間へ落とし込んだ店舗デザイン

店内に足を踏み入れると、壁一面に広がる墨絵調の武蔵アートが、静かに空間の気配を形づくります。さらに、壁面には和包丁がコンクリート調のショーケースに沿って三段に整然と並び、その佇まいはまるで美術館の展示のような存在感を演出。一本一本異なる刃紋や質感が浮かび上がり、職人の手仕事が生む繊細な美しさを、息づくような距離で感じ取ることができます。

MUSASHI JAPAN 渋谷本店は、伝統と革新が響き合うこの場所から、日本の職人文化に新たな息吹を与え、和包丁の魅力を世界へと確かな物語として紡いでまいります。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN（和包丁事業）

https://www.musashihamono.com/

YOKAI JAPAN（日本酒・香水事業）

https://yokaijapan.jp/

FUJI JAPAN（伝統文化体験事業）

https://fujijapan.jp/

一刀（ITTO）（飲食事業）

https://ittojapan.com/