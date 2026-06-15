企業・自治体・ブランドとVライバーをつなぐ「SAS Business」始動　第1弾として日本茶PR大使決定戦と駅ポスター企画を開催

「SAS Business」とは？

株式会社涼ろSAS Business 理念

SAS Businessは、商品PR・地域活性化・イベント販促などを目的として、企業・自治体・ブランドとVライバーをつなぐ案件参加型プロジェクトです。

近年、ライブ配信市場の拡大とともに、Vライバーはオンライン上で高い発信力とコミュニティ形成力を持つ存在として注目を集めています。

一方で、企業や自治体がVライバーと連携したプロモーションを実施する機会は、まだ十分に整備されているとは言えません。

SAS Businessでは、企業・自治体・ブランドとVライバーが協力しながら新たな価値を創出できる場を提供します。

商品やサービスの魅力を発信するプロモーション施策はもちろん、地域活性化やイベント集客など、さまざまな分野での活用を目指しています。

また、Vライバーにとっても新たな活躍機会や実績づくりの場となることで、業界全体の発展と認知拡大に貢献してまいります。

「SAS Business」第1弾企画 イベント内容

SAS Business第1弾企画 「オリジナル茶葉コラボをめざせ！日本茶PR大使決定戦」＆「Vライバー100人∞つなぐ駅ポス」

SAS Businessでは、第1弾企画として、下記のイベント企画を開催いたします。

- 企画１. オリジナル茶葉コラボをめざせ！日本茶PR大使決定戦- 企画２. Vライバー100人∞つなぐ駅ポス

企画１. オリジナル茶葉コラボをめざせ！日本茶PR大使決定戦

SAS Business 企画１. オリジナル茶葉コラボをめざせ！日本茶PR大使決定戦

SAS Business第1弾企画として、神奈川県藤沢市で日本茶の製造・販売・卸事業を展開する「茶来未」とのコラボレーションイベントを開催します。

茶来未（ちゃくみ）★「茶来未」について

世界緑茶コンテスト2009 最高金賞＆パッケージ大賞を受賞した茶師・佐々木健が代表を務める日本茶ブランド。日本茶の他、ハーブティーや健康茶の製造販売も行う。

日本茶文化の継承に尽力しながら、Vtuberコラボ等の新規事業にも積極的に取り組む。

参加者は、指定の台本を使用して日本茶の魅力を紹介する動画を制作し、ハッシュタグ「#SASBusiness」「#日本茶PR大使決定戦」を付けてSNSへ投稿します。

イベント期間終了時点でのリポスト数をもとに順位を決定し、上位入賞者には以下の特典を用意しています。

【特典内容】

・1位～5位：オリジナルブレンド茶葉の制作権を獲得

・6位～20位：コラボ茶葉の販売権を獲得

参加ライバーそれぞれの個性や発信力を活かしながら、日本茶の魅力を広く発信していただく企画となっています。

【開催概要】

開催期間：2026年6月18日（木）0:00～6月30日（火）23:59

コラボ茶葉販売時期：2026年8月予定

詳細・応募はこちら :https://x.com/SASBusiness_v

企画２. Vライバー100人∞つなぐ駅ポス

SAS Business 企画２. Vライバー100人∞つなぐ駅ポス

「Vライバー100人∞つなぐ駅ポス」は、Vライバーの認知拡大を目的とした駅ポスター掲載企画です。

指定ポストをリポストし、応募フォームから必要事項を送信いただいたVライバーの中から抽選で100名を選出し、「SAS Business」の駅ポスターへ掲載いたします。



ポスターには、ライバーの立ち絵画像、ライバー名およびXアカウントIDの掲載が可能です。

普段オンラインを中心に活動するVライバーが、リアルな広告媒体へ登場する機会を創出します。



【開催概要】

応募期間：2026年6月15日（月）18:00～6月30日（火）23:59

掲載場所：東京都内 鉄道駅

掲載時期：2026年8月以降予定

※掲載駅および掲出期間の詳細は決定次第お知らせいたします。

詳細・応募はこちら :https://x.com/SASBusiness_v

SAS（Spice Agency Studio）について

SAS（Spice Agency Studio）

SAS（Spice Agency Studio）は、株式会社涼ろによる、Vライバー業界の発展とライバーの活動機会創出を目的として設立された共同プロジェクトです。

現在、全国のVライバー事務所9社が加盟しており、約140名のライバーが活動しています。

事務所の垣根を越えた企画運営や情報発信を行うことで、ライバーに新たな挑戦の場を提供するとともに、ライブ配信業界全体の認知拡大と発展を目指しています。



近年、Vライバーはライブ配信を通じて高い発信力とコミュニティ形成力を持つ存在として注目されています。

一方で、企業や自治体がVライバーと連携できる機会はまだ限られており、双方をつなぐ仕組みづくりが求められています。



SASでは、加盟事務所とのネットワークを活かしながら、企業・自治体・ブランドとライバーをつなぐ企画の立案・運営を実施しています。



また、これまでに20件以上のイベント・企画を実施し、累計500名以上のライバーが参加しています。

今後も業界内外との連携を強化し、ライバーの活動機会創出とライブ配信文化の発展に取り組んでまいります。



【SAS概要】

加盟事務所数：9事務所

所属ライバー数：約140名

実施企画数：約20件

設立：2024年9月

公式HP(https://sas-vliver.com/)

公式X：@SAS_Vliver(https://x.com/SAS_Vliver)



【お問い合わせ先】

SAS Business

担当：杉田

E-mail：sas.vliver@gmail.com

公式X：@SASBusiness_v(https://x.com/SASBusiness_v)

お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_uA48t_dGgxzF7X_G863wVBxBhFTWmsI9PeGSlIIuNQgHgg/viewform)

SAS Business

SAS Businessは、商品PR・地域活性化・イベント販促などを目的として、企業・自治体・ブランドとVライバーをつなぐ案件参加型プロジェクトです。