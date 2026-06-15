オハヨー乳業、ジャージー牛乳プリンのなめらかさを「さわっても、食べても」実感。合計1,300名様に当たる「とろ～りなめらか体験キャンペーン」開催

オハヨー乳業株式会社仮でロゴを入れています。

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：山崎 陽子）は、2026年6月16日（火）から7月31日（金）までの期間、「ジャージー牛乳プリン とろ～りなめらか体験キャンペーン」を実施します。

ジャージー牛乳プリンは濃厚なミルク感と“とろ～りなめらか”な食感により、日常の中で手軽に楽しめるご褒美デザートとして支持されています。その“とろ～りなめらか”な心地よさを、食べるだけでなく、触感や香りでも感じていただけるキャンペーンです。

対象商品をご購入いただいたお客様に抽選で、オリジナルグッズの思わず触れたくなる、なめらかな手触りの「ジャージー牛乳プリン クッション」や、やわらかくやさしいミルクとカフェラテの香りの「ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット」などを、合計1,300名様にプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

■賞品・当選者数

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/227_1_7abd38c9cae0c3b88779696ec1c4272b.jpg?v=202606150252 ]

合計1,300名様にプレゼント

■商品について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/227_2_f9fbe167cbd965d0d440cf0cbf3f6edd.jpg?v=202606150252 ]ジャージー牛乳プリン ミルク

ジャージー乳をぜいたくに使用したミルクプリンに、クリームをのせた2層タイプ。濃厚でなめらかな味わい。

※キャンペーン期間のパッケージです。通常品のデザインとは異なります。

ジャージー牛乳プリン カフェラテ

ジャージー乳のコクとコーヒーのほろ苦さがしっかり感じられる味わい。なめらかでくちどけのよい食感。

※キャンペーン期間のパッケージです。通常品のデザインとは異なります。

■企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：山崎 陽子

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートサイトURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/