オハヨー乳業、ジャージー牛乳プリンのなめらかさを「さわっても、食べても」実感。合計1,300名様に当たる「とろ～りなめらか体験キャンペーン」開催
オハヨー乳業株式会社
仮でロゴを入れています。
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ジャージー牛乳プリン ミルク
ジャージー牛乳プリン カフェラテ
仮でロゴを入れています。
オハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：山崎 陽子）は、2026年6月16日（火）から7月31日（金）までの期間、「ジャージー牛乳プリン とろ～りなめらか体験キャンペーン」を実施します。
ジャージー牛乳プリンは濃厚なミルク感と“とろ～りなめらか”な食感により、日常の中で手軽に楽しめるご褒美デザートとして支持されています。その“とろ～りなめらか”な心地よさを、食べるだけでなく、触感や香りでも感じていただけるキャンペーンです。
対象商品をご購入いただいたお客様に抽選で、オリジナルグッズの思わず触れたくなる、なめらかな手触りの「ジャージー牛乳プリン クッション」や、やわらかくやさしいミルクとカフェラテの香りの「ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット」などを、合計1,300名様にプレゼントいたします。
■キャンペーン概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/227_1_7abd38c9cae0c3b88779696ec1c4272b.jpg?v=202606150252 ]
■賞品・当選者数
合計1,300名様にプレゼント
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/227_2_f9fbe167cbd965d0d440cf0cbf3f6edd.jpg?v=202606150252 ]
■商品について
ジャージー牛乳プリン ミルク
ジャージー乳をぜいたくに使用したミルクプリンに、クリームをのせた2層タイプ。濃厚でなめらかな味わい。
※キャンペーン期間のパッケージです。通常品のデザインとは異なります。
ジャージー牛乳プリン カフェラテ
ジャージー乳のコクとコーヒーのほろ苦さがしっかり感じられる味わい。なめらかでくちどけのよい食感。
※キャンペーン期間のパッケージです。通常品のデザインとは異なります。
■企業情報
オハヨー乳業株式会社
代表取締役社長：山崎 陽子
本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565
創業 ：1953年6月29日
コーポレートサイトURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/