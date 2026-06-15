新世代アーティスト「KANAKA」、初の楽曲『Flower』を6月15日にリリース。音楽一家のルーツが紡ぐ、繊細さと情報の共鳴。

株式会社ＳＴＥＬＬＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥKANAKA デビューシングル『Flower』ジャケットビジュアル

株式会社STELLA CREATIVE（本社：東京都港区）は、新世代アーティスト・KANAKA(https://www.instagram.com/kanakastella/)のデビューシングル『Flower』を2026年6月15日（月）0:00より、各音楽ストリーミングプラットフォームにて一斉に配信開始。また、公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=EeRs_QTVNJM)にて、独自の世界観を身体表現で昇華させたミュージックビデオ（MV）も同時公開されましたことをお知らせいたします。

■ 楽曲コンセプト：「情熱と繊細さの共鳴」

本作『Flower』は、一輪の赤い花を連想させるような情熱的で、儚さや繊細さをテーマに制作。

キャッチーでありながらも深みのあるメロディラインと、細部まで計算されたビートが融合し、独特な世界観へと誘います。

【KANAKA コメント】

この曲は、誰かに愛されて満たされることではなく

力強く自分の道を歩み出す最初の一歩をイメージして制作しました。

一輪の花が凛と咲いているように、あなたもどこかで輝く存在でいて欲しい。

そんな思いがあります。

皆さんの心にそっと寄り添える曲になることを願っています。

■ アーティスト「KANAKA」プロフィール

-プロフィール-

KANAKA（カナカ）

1999年1月14日生まれ。東京都出身。

弟はビートメイカー、母はピアニスト、祖母は演歌歌手と音楽一家で育ち、小さい頃から楽器に触れて生活し2026年アーティストとしてデビュー。

常に女性としての強さや誇りを胸に楽曲制作に励む。

ファッション性の高いビジュアルと女性ファンからの強い支持を持ち、数々の雑誌やメディアに取り上げられ、パリコレやTFWにもフロントロウで招待参加するなど、アクティブな表現者として活動の幅を広げる。

様々なファッションブランドのアイコンとして、タイアップや広告出演多数。

日本の文化に興味があり、茶道・伝統音楽を学ぶ。

-SNS-

Web : https://www.kanakastella.com/(https://www.kanakastella.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/kanakastella/(https://www.instagram.com/kanakastella/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@kanakastella/(https://www.tiktok.com/@kanakastella/)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanakastella/(https://www.youtube.com/@kanakastella/)

■ 映像を彩るクリエイティブチーム＆ダンサー情報

本楽曲のミュージックビデオは、国内外で活躍する気鋭のクリエイターと、圧倒的な表現力を持つダンサー陣とのコラボレーションによって実現しました。

【Creative Director】

■Aru Sakurada （Instagram）(https://www.instagram.com/aru_sakurada/)

幼少期からダンスを始め、各国でワークショップを展開する世界的コレオグラファー・ディレクター。

■主な実績：

2025年 「KATSEYE 」 LIVEダンサー出演

2025年 アメリカ「W NBA halftime show」振付・出演

2024年 「倖田來未」「Crystal Kay（25周年）」LIVEダンサー・振付

2021年 「パラリンピック閉会式」出演・振付

その他、嵐、SMAP、GACKTなどの全国ツアーや数多くのCMに出演

【Dancers】

■Sakurako（Instagram） (https://www.instagram.com/sakurak0zawa_/)

3歳からバレエ、12歳からHIPHOPやJAZZなど多様なジャンルを網羅。高校卒業後にNYへ留学し、数々の有名アーティストのビデオやステージに出演。現在は東京を拠点にニューヨーク、香港、シンガポールなどグローバルに活躍中。

■主な実績：

Cardi B「foreva」MV出演

Kis-My-Ft-2「King & Prince」楽曲振付

KAT-TUN「 LIVE TOUR 2023」Kis-My-Ft-2 「LIVE TOUR 2024」ツアーダンサー

三浦大知「いつしか」MV

EXILE 「LIVE TOUR FANTASY」サポートダンサー

など、その他多数出演

■Ryochell（Instagram）(https://www.instagram.com/ryooooochell/)

インストラクター、振付師としても第一線で活躍し、メジャーアーティストから厚い信頼を寄せる実力派ダンサー。

■主な実績：

ちゃんみな「ハレンチ」MV、ケツメイシ「君とレゲエにテキられて」MV出演

yama「yama LIVE COLLECTION 2020-2022」ツアーダンサー

東方神起「TOMORROW」LIVE、ケツメイシ 全国ツアーLIVEダンサー

「THE MASKED SINGER JAPAN 1」ダンサー出演

White A「NEW PHASE」、Kamiya「Final Boss」MV振付・演出

など、その他多数出演

■Vincent（Instagram） (https://www.instagram.com/vincentlagustan/)

フィリピン出身。Hiphop、Girls hiphopを得意とし、国内外の大型フェスやCM、さらにはファッション界でも活躍する国際派パフォーマー。

■主な実績：

MISIA「Higher love」MV、および2021年「日本レコード大賞」バックダンサー

「pop yours（2023・2024）」幕張メッセ MFS 振付・バックダンサー

国内最大級のファッションショー「Rakuten Fashion WeekTOKYO」ダンサー出演

広瀬すず出演「Toon blast」、Creepy Nuts出演「ZONe」など数多くのCM出演

など、その他多数出演

■Kohane（Instagram ）(https://www.instagram.com/_kohane.__/)

5歳からジャズダンスを始め、数々のダンスコンテストで優勝・準優勝の総なめにしてきた19歳の若き実力派パフォーマー。

■主な実績：

「ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST」中学生部門 優勝

「IZUMI DANCE COMPANY DANCE CONTEST」FINAL U-15ソロ部門 優勝

「DREAMS COME TRUE WONDER LAND 2023」札幌ドーム公演 出演

「KCON JAPAN 2024」ZEROBASEONE バックダンサー出演

など、その他多数出演

■ リリース情報

＊上記、MVカットに差し替え予定＊■作品情報

【アーティスト名】： KANAKA

【シングルタイトル】： 『Flower』

【配信日時】： 2026年6月15日（月）0:00（JST）

【配信プラットフォーム】： Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC ほか主要サブスクリプションサービス

【MV公開】： 公式YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=EeRs_QTVNJM)にて同日公開

■ 楽曲クレジット＆制作スタッフ

【楽曲制作】

・作詞（Lyrics）：KANAKA

・作曲（Music）：GP

・プロデュース（Produced by）：GP

・レコーディングエンジニア（Recorded by）：Eisuke Kumon

・ミキシングエンジニア（Mixed by）：Maekawa Ryosuke

【MV制作】

・監督（Director）：tatsuaki

・撮影監督（Director of Photography）：Mami Koyama

・撮影第1助手（1st Camera Assistant）：Daiki Morie (schrittz)

・撮影第2助手（2nd Camera Assistant）：Yuuki Yoshide (schrittz)

・撮影第3助手（3rd Camera Assistant）：Yamada (schrittz)

・照明監督（Lighting Director）：Saki Iida

・照明チーフ助手（Lighting Chief Assistant）：Takahiro Morishita

・メイク（Make up）：Nana Ota

・ヘアスタイリスト（Hairstylist）：Kiyoshi Watanabe

・スタイリスト（Stylist）：KANAKA

・ネイリスト（Nails）：Yuka Takeyama

・プロダクションアシスタント（Production Assistant）：Toranosuke Yokouchi (accel inc.), Rei Nishimaki

・プロデューサー（Producer）：Tomoko Nakamura (accel inc.)

・制作プロダクション（Production）：accel inc.

・ロケーション協力（Location Support）：千葉県東総文化会館（Chiba Prefecture TOSO Cultural Hall）

・衣装提供：Puma Japan

■ 株式会社STELLA CREATIVEについて

「新たな才能を星のように輝かせる」をミッションに掲げる次世代クリエイティブレーベル。音楽制作のみならず、映像、アートワーク、テクノロジーを横断した総合的なプロデュースを展開し、アーティストやクリエイターの個性を世界へ発信しています。

・会社名：株式会社STELLA CREATIVE

・所在地：東京都港区

・事業内容：モデル業及びインフルエンサー業 / 撮影ディレクション及びその代行業務 / SNS運用及びマーケティング 広告業及び広告代理業 / コンサルティング事業 / アクセサリー販売等の小売事業 / マネジメント業 / イベントの企画及び運営 / アーティスト業

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社STELLA CREATIVE 広報担当：[大木]

メールアドレス：info@kanakastella.com