「世界遺産 二条城 夏の特別事業」

京都市

世界遺産 二条城では、多くの市民や観光客の皆様に二条城の歴史や文化の魅力に触れていただくため、夏の特別事業として、国宝 二の丸御殿〈大広間〉三の間への特別入室及び学芸員による障壁画解説会を実施する他、非公開の香雲亭では、数量限定の特別朝食を提供します。

１ 実施期間

令和８年７月１５日（水）～９月２７日（日）

※各企画の実施期間は「５ 期間中の催し」を参照

２ 受付時間

午前８時４５分～午後４時（午後５時閉城）

※二の丸御殿の受付は、午前８時４５分～午後４時１０分

（7、8月の火曜日（8/11を除く）・8/12は観覧休止）

※展示収蔵館の受付は、午前９時～午後４時３０分

３ 場 所

元離宮二条城（〒604-8301 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541）

４ 入城料等

５ 期間中の催し

（１）国宝 二の丸御殿「〈大広間〉三の間」への特別入室

ア 期 間 令和８年７月２２日（水）～８月２４日（月）

※実施期間中の火曜日（8/11を除く）・8/12は観覧休止

イ 内 容 通常は廊下から観覧のところ、将軍の座が設けられた「〈大広間〉三の間」に特別に入室いただき、障壁画（模写）や天井画を間近で鑑賞いただけます。

（２）学芸員による障壁画解説会

ア 日 時 令和８年７月２４日（金）、８月７日（金）

【１部】午前１０時～午前１１時

【２部】午後２時～午後３時

※解説内容は両日、各部とも同じです。

イ 場 所 大休憩所北側 レクチャールーム

ウ 定 員 各回３０名（事前申込制、多数抽選）

※当選者のみ郵送にて５日前までにお知らせします。

エ 参加費 無料（別途入城料が必要）

オ 申込方法 京都いつでもコールに電話、ＦＡＸ、メールのいずれかで申込

◯ 参加希望日・時間帯（複数参加不可）

◯ 参加者全員の氏名・ふりがな（１回につき３名まで申込可）

◯ 代表者の住所・郵便番号・電話番号 を明記

カ 申込期間

メールフォームはこちら(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000013160.html)

二の丸御殿 〈大広間〉三の間〈大広間〉三の間 天井画

〈参考〉重要文化財 二の丸御殿障壁画 原画公開「将軍、着座す ～〈大広間〉三の間～」

ア 期 間 令和８年６月１３日（土）～８月１１日（火・祝）

イ 場 所 二条城障壁画 展示収蔵館

ウ 内 容 寛永3年(1626)9月、後水尾天皇が二条城を訪れた寛永行幸の際、

二の丸御殿は能の観覧席として用いられました。

三代将軍家光(1604～1651)が着座した〈大広間〉三の間には、

金地を背景に巨大な松と孔雀が描かれています。

二の丸御殿 〈大広間〉三の間《松孔雀図》(部分)

（３）清流園・香雲亭での朝御膳（完全予約制）

ア 期 間 令和８年７月１５日（水）～９月２７日（日）

午前９時１５分～午前１０時１５分

イ 場 所 清流園内の香雲亭(通常非公開）

ウ 内 容 京のゆば粥朝御膳 (各日４０名限定)

清流園を眺めながら朝食をお召し上がりいただきます。

エ 料 金 ４，５００円（税込）（別途入城料が必要）

オ 申込み ６月２０日（土）から受付開始

以下の連絡先に、希望日前日の午後３時までに御予約ください。

京料理いそべ 電話：０７５-５５１-１２０３

（受付時間：午前１０時～午後３時）

予約希望日、氏名、人数、連絡先、アレルギー等をお伝えください。

（予約状況により、相席となる場合があります

◯特別朝食の内容

ゆば粥朝御膳（写真の季節の逸品は鮎の竜田揚げ）

＜お問合せ先＞

京都市文化市民局元離宮二条城事務所

電話番号：０７５-８４１-００９６