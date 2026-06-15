″学び続ける美容師”の育成を支援 ミルボン主催「第5回 美容知識王決定戦『KA（Knowledge Abilities）』」オンライン予選を開催

株式会社ミルボン

美容室向けヘアケア・化粧品メーカーの株式会社ミルボン(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：坂下秀憲、以下ミルボン)は、美容師が2人1組で参加する国内最大級のクイズイベント「美容知識王決定戦『KA（Knowledge Abilities) 』」のオンライン予選を2026年6月11日(木)に開催。参加した1,534チームの中から、地区代表決定戦へ進む220チームが決まりました。

全国の美容師が知識を競う「美容知識王決定戦『KA』」とは

予選へはスマートフォンを用いて参加ピザを囲んで楽しくクイズに参加

「美容知識王決定戦『KA』」は、美容のプロフェッショナルである美容師が、毛髪構造や肌構造、薬剤、社会時事など、サロンワークに直結する美容知識の広さ・深さを競う、ミルボン主催の全国クイズイベントです。第5回目となる今年は、過去最多の1,534チーム3,068名が参加。オンライン予選を勝ち抜いた220チームは、11月に横浜アリーナで開催される全国大会を目指し、次の地区代表決定戦へ挑みます。次なる地区大会は、北海道・東北・中部北陸・関東・関西・中四国・九州の全国7エリアにて、6月下旬より順次開催となります。

「美容知識王決定戦『KA』」開催の背景

美容師は時代の変化に合わせて顧客の要望に応えるため、トレンドや薬剤・商品知識を学び続ける必要があり、継続的な学習機会の確保が欠かせない職業です。ミルボンは、楽しみながら能動的に学べる施策の一つとして、本クイズイベントを考案。本イベントは学びの機会となるだけでなく、共に働くスタッフたちが出場者を応援する文化も醸成されるなど、美容室内のコミュニケーションの活性化にもつながっています。こうした店内コミュニケーションをさらに活性化させるため、イベント初の取り組みとして、日本ピザハット株式会社に協賛をいただきました。スタッフ同士でピザを囲みながら参加いただくなど、より一層の盛り上がりが見られました。

日本ピザハット株式会社の協賛について

本イベント初の試みとして、日本ピザハット株式会社との異業種コラボが実現しました。『KA』が掲げる「みんなで楽しみながら学ぶ」というコンセプトに共感いただいた日本ピザハット株式会社より、条件を満たす参加美容室へピザをご提供いただきました。

日本ピザハット株式会社より

「美容知識王決定戦『KA』」への協賛は、「人を笑顔にする」という当社と共通の価値観を持つ美容師の皆さまの挑戦を応援したいという想いから実現しました。ピザハットが大切にしている、ピザを通じて人と人をつなぎ、笑顔を生み出していく価値観と、美容師の皆さまがお客様を笑顔にしたいという想いが重なり、同じ志を持つ存在として本コラボレーションに至りました。

「美容知識王決定戦『KA』」開催概要

“知識は、インプットしてアウトプットすることで定着する”。この発想をもとに、美容師のみなさまが、美容に関する専門知識を仲間とともに楽しみながらクイズで競い合うイベントです。

同じ美容室に所属する美容師2人1組でエントリーするチーム戦形式となっており、全国を７つのエリア（北海道・東北・関東・中部北陸・関西・中四国・九州）に分けて予選会を実施。各エリアの成績トップ 1組（関東・関西は2組）が、11月17日に横浜アリーナで開催される全国大会でJAPANグランプリに挑みます。

参加費：無料 ／ グランプリには教育支援金20万円＋トロフィーを贈呈。

公式サイト：https://www.milbon.co.jp/education/ka2026/

『美容知識王決定戦』過去の参加者実績

第1回（2022年） 全国 704組1,408名 第3回（2024年） 全国 1,115組2,230名

第2回（2023年） 全国 955組1,910名 第4回（2025年） 全国 1,301組2,602名

ミルボンの美容室向け人材育成支援の取り組み

ミルボンは美容室専売品メーカーとして、製品販売のみならず、美容師の継続的な成長を支える教育活動を重視してきました。美容の価値は、製品そのものだけでなく、それを使いこなし、自信を持って提案できる美容師の知識や理解によって決まると考えているためです。そうした考えのもと、研修や学習コンテンツ、現場支援などさまざまな教育施策を展開しており、その一つが、楽しみながら知識を整理・定着させる仕組みとして設計した「美容知識王決定戦『KA』」です。ミルボンは美容室が人材育成に積極的に取り組める環境づくりを支援し、その先にいるお客さま一人ひとりの“美しい生き方”にも貢献していきたいと考えています。

人材育成支援（一例）

● ビューティソムリエ育成制度

幅広いスキルと高い専門性を持つマルチスキル人材を育成する制度。ヘアケア／ヘアカラー／コスメティクス／デザインロジックの4つの専門ソムリエをはじめとした、各種認定資格やカリキュラムを提供。成功事例の発信やソムリエ同士の交流機会の提供を通じて成長を支援しています。

● エデュケーションiD

いつでもどこでも必要な情報を学べる、美容師のためのオンライン自己学習プラットフォーム。各種ソムリエ育成制度の学習にも活用されており、400以上の動画コンテンツを配信。約6万人が会員登録しており、教育サービスの総合サイトとして進化を続けています。

● MILBON BEAUTY FEST ※2026年11月17日（火）横浜アリーナにて開催

「MILBON BEAUTY FEST」は、最前線で活躍する美容師たちが集い技術や知識を楽しく学べる美の祭典です。今年は規模を拡大し、海外の美容師も参加するグローバルイベントとして実施いたします。当日は国内外から美容師・美容専門学校生約4,500人の参加を予定しています。

世界で活躍する美容師に必要な『顧客を呼ぶ力と定着させる力』を育成する「グローバルヘアデザインコンテスト」、美容の知識力をクイズ形式で競う「美容知識王決定戦」など、複数のプログラムで構成されており、新しい知識と技術を身につけながら刺激を受け、成長できる場を提供します。また、ミルボンの認定資格「ビューティソムリエ」の表彰式も実施します。（参考：「MILBON BEAUTY FEST 2025」リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000028306.html)）

日本ピザハット株式会社について

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

ミルボンについて

株式会社ミルボンは、美容室専用のヘアケア製品やヘアカラー剤、スキンケア製品などを製造・販売する化粧品メーカーです。美容のプロフェッショナル人材の育成や課題解決支援を通じて、美容室の成功を支援するとともに、確かな技術に裏付けられた製品によって、美容室を訪れるお客さま一人ひとりの美しい生き方を応援しています。



■会社概要

※2025年12月31日現在

会社名 ：株式会社ミルボン https://www.milbon.com

本社 ：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン

代表者名：代表取締役社長執行役員 坂下 秀憲

設立 ：1960（昭和35）年7月

資本金 ：20億円

売上高 ：528億円（連結）※

従業員数：1,237名（連結）※

事業内容：美容室専売のヘアケア商品やヘアカラー剤などの製造・販売

株式 ：東証プライム市場（証券コード4919）