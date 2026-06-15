【ウイルテックグループ】ものづくりワールド東京2026「ものづくりODM/EMS展」に出展

株式会社ウイルテック

株式会社ウイルテック（本社：大阪市淀川区）、デバイス販売テクノ株式会社（本社：東京都大田区）、株式会社ホタルクス（本社：東京都港区）は、グループ3社合同で、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催されるものづくりワールド東京2026「ものづくりODM/EMS展」に出展いたします。

ものづくりODM/EMS展 | ものづくり ワールド 2026(https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/odm.html)

当社グループブースの見どころ

来場登録はこちら（無料） :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT%2FbDosth6cyYYBqgyi+864%3D&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs%3D&p=U2FsdGVkX18XNLz%2FFbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y%2F%3D%3Fco%3Dweb&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MDk4OTAzNiwiaWF0IjoxNzgwOTg5MDM2LCJleHAiOjE3OTU5ODkwMzYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjBmMWE1MTUyZjViOTQ3ZGNiMWEwYTYxYWU4MDc0Zjk4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgwOTg5MDM2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.Fo2Um1CqWyraP_3DC5iXuxQuE8nC6uHnhjqtIpUXFX-JDXjtMJvm__qNZMJ0VnM9-Uh43sOnu8PFpqwMGF1T1EneYfzgu1epxGRsoexra0uaZuAGZi6MZXf-g2TZtfClsC4Rmo9f10xwzabyrJ5Ooo6O6Qfm7MV0FUHNfhNuCW0Rl-o8J6OydjNI-EuLYls_69Hbo4hPYuXUiGOiHMnnuM3fPWiqjjIhoa_k21IgHCjkztqUypk17gEF51kfrLYovJPt1d9lEiwizUwo4eg93lFKioaWa6Jra_1SRXvlQD6LOqlDyL-SxYjDBbIeUfrkmHQNd0Vv0zjFKOeP2aIexw&mpDistinctId=JGRldmljZTo5MTU2YTI2OC1hNGZmLTQ1ZTQtODRkMS0yOGNkY2U4ZTlhZGI%3D&interfaceLocale=ja-JP１．設計・調達・組立・評価試験・保守まで国内一気通貫のEMS/ODM/OEMサービス『WILL ONE』

当社グループでは、「小ロット」「大型製品」「短納期」「特殊用途製品」「高い品質要求」「EOL対応」などの難しいオーダーに対して“国内4か所の自社工場”で製造受託ができるサービスを提供しています。

本展示会では、自社開発商品および受託製造実績、顧客課題の解決事例など、製品展示やデモンストレーションを通じてご説明いたします。

国内製造受託で『ものづくりプロセスを最適化』、ウイルテックグループの『ものづくり力』をぜひ会場でご覧ください。

ウイルテックグループのEMSソリューション「WILL ONE」

https://www.willtecgroup-ems.jp/

２．製造展示

【各種基板・組み立て配線物】

デバイス販売テクノ株式会社で実装した各種制御基板や、板金等筐体設計から基板組み立て、ケーシング、配線まで行った組み立て品を展示いたします。

【静電容量式傾斜センサ】

1軸傾斜センサ2軸傾斜センサ

内部に充填されたオイルから物体の傾きを検知する静電容量式の傾斜センサです。農業機械やクレーン車の水平制御や、建設重機、船舶の傾き検出のほか、セキュリティ、アミューズメント等の分野で活用されています。

【変位センサデモBOX】

用途に応じて選択可能な接触式／非接触式のセンサと、PLC（プログラマブルロジックコントローラ：プログラムで定められた順序や条件などに従って設備や機械の動きを制御する装置）を内包した計測器です。ワーク（機械や人が組立・加工等を施す対象物のこと）の距離、厚みなどを高精度（0.5μm／非接触時、0.1μm／接触時）で測定し、結果をモニタリング、保存することが可能です。ワークの寸法測定をはじめ、ねじ締めや溶着工程後の組付検査、偏心測定、残量検知、平坦度測定など幅広い分野で採用されています。

【特殊用途向けLEDモジュール搭載 ＴＲＵＳＣＯ パーソナルクーリングボックス "ど冷えもんBOX"】

株式会社ホタルクスにおいては、照明事業の強みを活かした特殊用途向けLEDモジュールを設計・開発・製造しております。

本展示会では、その特殊用途向けLEDモジュールを搭載したＴＲＵＳＣＯ パーソナルクーリングボックス "ど冷えもんBOX"を展示。今までの暑さ対策用品ではできなかった"全身をまるごと効果的に冷やす"を実現した製品です。

展示会当日は、実際にど冷えもんBOXの中に入って涼しさを体感いただけます。

パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX特設ページ(https://www.orange-book.com/ja/c/products/index.html?itemCd=DHEBOX++++++++++++++++++++++++3100&utm_source=qrcode&utm_medium=DHEBOX+3100)

展示会概要

ホタルクス製特殊用途向けLEDモジュール

名 称：ものづくりワールド東京 2026 第4回ものづくりODM/EMS展

会 期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟 1ホール

ブース：E6-18

共同出展社：(株)ウイルテック/デバイス販売テクノ(株)/(株)ホタルクス

ご来場をご希望の方は下記お申込みページより事前登録のうえ、ご参加ください。

皆さまのご来場をお待ちしております。

来場登録はこちら（無料） :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT%2FbDosth6cyYYBqgyi+864%3D&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs%3D&p=U2FsdGVkX18XNLz%2FFbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y%2F%3D%3Fco%3Dweb&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MDk4OTAzNiwiaWF0IjoxNzgwOTg5MDM2LCJleHAiOjE3OTU5ODkwMzYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjBmMWE1MTUyZjViOTQ3ZGNiMWEwYTYxYWU4MDc0Zjk4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgwOTg5MDM2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.Fo2Um1CqWyraP_3DC5iXuxQuE8nC6uHnhjqtIpUXFX-JDXjtMJvm__qNZMJ0VnM9-Uh43sOnu8PFpqwMGF1T1EneYfzgu1epxGRsoexra0uaZuAGZi6MZXf-g2TZtfClsC4Rmo9f10xwzabyrJ5Ooo6O6Qfm7MV0FUHNfhNuCW0Rl-o8J6OydjNI-EuLYls_69Hbo4hPYuXUiGOiHMnnuM3fPWiqjjIhoa_k21IgHCjkztqUypk17gEF51kfrLYovJPt1d9lEiwizUwo4eg93lFKioaWa6Jra_1SRXvlQD6LOqlDyL-SxYjDBbIeUfrkmHQNd0Vv0zjFKOeP2aIexw&mpDistinctId=JGRldmljZTo5MTU2YTI2OC1hNGZmLTQ1ZTQtODRkMS0yOGNkY2U4ZTlhZGI%3D&interfaceLocale=ja-JP

【株式会社ウイルテックについて】

ウイルテックは1992年の設立以来、設計から製造、アフターサービスにいたる「モノづくり」に係る一連の工程に対し、様々なソリューション提案や人財サービスの提供で日本の多くのメーカーをサポートしてきました。各メーカー、各製造現場が抱える課題を分析・検証し、次工程も考慮しながら大規模な設備提案から小さな作業改善まで地道に提案していくことで解決に導いていく。「モノづくり」を広く深く経験してきたノウハウこそが、私たちウイルテックの強みです。

社名 ： 株式会社ウイルテック

事業概要： 製造請負事業／製造派遣事業／製造装置受託事業／機電系技術者派遣事業／修理サービス事業／電気工事業／海外人財サービス事業

設立 ： 1992年4月

所在地 ： 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 宮城 力

資本金 ： 1億5,575万円（2026年3月末現在）

URL ： https://www.willtec.jp/

【デバイス販売テクノ株式会社について】

社名 ： デバイス販売テクノ株式会社

事業概要： 制御機器・デバイス部品の販売／ユニット製品の製造・販売／システム・ソフト開発

設立 ： 1964年4月

所在地 ： 東京都大田区千鳥2丁目9番18号

代表者 ： 代表取締役社長 山田 耕市

URL ： https://www.dstec.co.jp/

【株式会社ホタルクスについて】

社名 ： 株式会社ホタルクス

事業概要： 各種光源／照明器具／その他光技術を利用した関連製品の設計、開発、製造および販売／電気工事業

設立 ： 2019年1月

所在地 ： 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

代表者 ： 代表取締役社長 山村 修史

URL ： https://www.hotalux.com/

以上