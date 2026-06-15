再販希望の声に応えて受注生産決定！STAR WARS「ぬいぬいバッグ/グローグー」「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」が期間限定で再登場

株式会社アイアップ受注期間は2026年6月15日(月)～6月30日(火)、アイアップ公式オンラインショップ paldepa（パルデパ）にて。

株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は、「ぬいぬいバッグ/グローグー」と「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」を、多くの再販希望の声に応え、受注生産（※）にて再販売いたします。※最低生産数までご注文をいただいた場合のみ生産を行い、満たない場合は全てのご注文をキャンセルさせていただきます。

注文受付は自社ECサイト「アイアップ公式オンラインショップ paldepa（パルデパ）(https://www.eyeup.co.jp/)」にて、2026年6月15日(月)より期間限定で実施いたします。

■ 「ぬいぬいバッグ/グローグー」「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」が待望の再登場！

「ぬいぬいバッグ/グローグー」は、グローグーのぬいぐるみが縫い付けられたユニークなデザインのトートバッグ。

「ぬいコロンキーホルダー/グローグー」は、ぬいぐるみ起き上がりこぼしの「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にしたアイテム。

どちらの商品もアイアップ公式オンラインショップでの販売分が完売し、多くの再販希望のお問い合わせをいただきました。このたび、その声にお応えし、受注生産にて再販売いたします。

■ 今回は受注生産！ファン必見の再販チャンス

- 最低生産数に達した場合のみ製造・発送を行います

- 受付期間：2026年6月15日(月)～6月30日(火)

- お届け予定：2026年11月頃を予定 ※生産・配送状況により変更となる場合がございます

- 注文数がそれぞれの最低生産数に満たない場合はキャンセルとさせていただきます

※詳しくは各商品ページをご確認ください

■ 商品情報｜ぬいぬいバッグ/グローグー

商品名：STAR WARS ぬいぬいバッグ/グローグー

価格：5,500円（税込）

サイズ：約W42×H35×D11cm

販売場所：アイアップ公式オンラインショップ「paldepa（パルデパ）」(https://www.eyeup.co.jp/)

▶「STAR WARS ぬいぬいバッグ/グローグー」のご予約ページはこちら(https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598557909-2)

■ 商品情報｜ぬいコロンキーホルダー/グローグー

商品名：STAR WARS ぬいコロンキーホルダー/グローグー

価格：1,760円（税込）

サイズ：本体(ストラップ含まず) 約H75×W72×D72mm

販売場所：アイアップ公式オンラインショップ「paldepa（パルデパ）」(https://www.eyeup.co.jp/)

▶「STAR WARS ぬいコロンキーホルダー/グローグー」のご予約ページはこちら(https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598560725-2)

※画像はすべてイメージです。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます。」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_x

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/