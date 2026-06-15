少人数制マシンピラティス専門「lafimo」新店舗オープンのお知らせ

株式会社ラストウェルネス

株式会社ラストウェルネスによる、女性専用の少人数制マシンピラティスレッスンサービス【lafimo（ラフィモ）】に関しまして、平塚市に【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】としてマシンピラティススタジオ専門店をオープンいたします。

2025年2月から始まった新ブランドであるlafimoは、ピラティスとホットヨガ、ジムやＳＰＡなどのサービスを併用できる、数少ないスタジオとしてスタートしました。

今回オープンしました【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】はマシンピラティスレッスンの専門店となり、よりピラティスに特化したサービスでの展開となります。

理想の自分に近づく「lafimo」の特徴

「lafimo」は、初心者でも安心して取り組める少人数制のピラティスレッスンで、お客様のレベルに合わせた多様なレッスンとプランをご用意しております。

少人数制ピラティスで安心のサポート

一人ひとりの体調や目標に合わせて丁寧に指導します。初心者から経験者まで、それぞれのペースで安心して学べます。

トータルケアを実現するライフスタイルプランナー

お客様の悩みや目標に寄り添う、ライフスタイルプランナーが個別で担当。継続しやすいプランをご提案、心と体の健康をサポートします。

多彩なレッスンプランと料金プラン

「lafimo」では、お客様のニーズに応じたレッスンプランを用意。初心者向けのピラティス、体幹や姿勢改善を目指すクラス、使い放題プランなど、多彩な選択肢があります。

レッスン紹介ビギナー

呼吸や基本の動き身体の使い方を丁寧に学べるクラスです。 身体の基礎を作るピラティスの感覚を身につけることができます。

ベーシック

ビギナーに慣れてきた方向けのクラスです。 基本動作をベースに、少し複雑な動きも取り入れていきます。 全身をバランスよく動かし姿勢改善や体力アップを目指していきます。

スタンダード

ベーシックに慣れてきた方向けで、全身を使いつつ各月毎にテーマに合わせて部位を変えて鍛えていくクラスです。 インナーマッスルを効率よく鍛えメリハリのあるボディラインや目指したり、肩こりや腰痛の予防にもおすすめです。

レッグ＆ヒップ

基本動作に慣れてきた方のクラス。下半身の筋肉を鍛えて、すらりとハリのあるレッグラインとヒップラインをつくります。

コア＆スパイン

基本動作に慣れてきた方のクラス。体幹を鍛えながら、骨格を正しく調整。いつでも美しい姿勢がキープできるカラダをつくります。

料金は以下の通りです：

- ピラティスプラン/月4：9,600円(税抜)、（税込10,560円）- ピラティスプラン/月6：12,960円(税抜)、（税込14,256円）- ピラティスプラン/月8：15,360円(税抜)、（税込16,896円）

【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】について

【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】は美容室が併設されています。ピラティスレッスンはもちろんのこと、【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】限定の特別なメニューも用意されているため、姿勢だけでなく、美容も含めトータルサポートで、いつまでも若々しく健やかに過ごせるライフスタイルをご提案いたします。

【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】所在地

〒254-0806 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘4-15

BUILDS NOAH 3F（安岡美容院内）

オープニングキャンペーン

「lafimo」の新店オープンを記念して、キャンペーンを実施します。詳細は各店舗のURLからご確認ください。

【lafimo BUILDS NOAH 平塚店】ウェブサイト：https://lafimo.jp/hiratuska/

お問い合わせ先

会社概要

会社名：株式会社ラストウェルネス

所在地：神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚ウエストビル9F

会社設立：平成16年10月

代表取締役社長 CEO：脇谷 正⼆

従業員数：311名（2026年4月現在）

連絡先：045-829-0819

事業内容：フィットネスクラブ運営、ホットヨガスタジオ運営、パーソナルジム運営、キッズスクール運営、学童保育施設運営、コンサルティング事業