NECネクサソリューションズ、「intra-mart Partner Award 2026」受賞

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：木下 孝彦、以下、NECネクサソリューションズ）は、株式会社NTTデータ イントラマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：中山 義人、以下、NTTデータ イントラマート）が開催した2026年度「intra-martパートナー会」において、「intra-mart Award 優秀賞」を受賞しました。

NECネクサソリューションズは、企業・団体向け情報システムの共通基盤や基幹システムと連携したフロント業務ソリューションとして、累計300社を超えるintra-mart(注1)の導入実績を有しています。フロント業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)領域において、intra-martを中核に基幹システムと連携した業務改革を推進しています。特に、ワークフローや業務アプリケーションの迅速な構築・改善を可能にすることで、お客さま業務の生産性向上と継続的なDX実現を支援しています。また、自社のDXで培ったノウハウを活用し、構想策定から導入・運用まで一貫した支援を提供しています。

今回、NECネクサソリューションズは、intra-martのプライベートクラウドサービス

「Accel-Mart Plus(注2)」を多くのお客さまに導入し価値を提供してきたことで、サブスクリプションライセンスの伸長を実現し、intra-mart事業の成長を牽引してきたことが評価され、本アワードを受賞しました。

※「intra-mart」は、株式会社NTTデータ イントラマートの登録商標です。

(注1) intra-mart

NTTデータ イントラマートが提供するエンタープライズ向けデジタル業務基盤です。業務プロセス、データ、アプリケーションを横断的につなぎ、IT投資の全体最適と全社的なDX推進を強力に支援します。ワークフローやポータルといった基盤機能に加え、BPM・ローコード開発・業務部門主導の継続的改善を実現する機能群を提供します。

(注2) Accel-Mart Plus

短期間での業務アプリケーション構築や運用負荷の軽減を実現し、DX推進を加速するクラウドサービスです。

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

NECネクサソリューションズ株式会社

エンタープライズ統括部 DXソリューション企画グループ

E-mail：intra-mart@ml.nexs.nec.co.jp