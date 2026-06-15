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オーディオテクニカ、アナログレコードプレーヤー『Hotaru』の試聴体験ツアー「Hotaru Private Listening Session」を全国7会場で開催
東京・大阪・福岡・京都・横浜・名古屋を巡る特別な体験、6月26日よりスタート
株式会社オーディオテクニカ（本社：東京都町田市、代表取締役社長：松下和雄）は、2025年のミラノデザインウィークで発表したアナログレコードプレーヤー『Hotaru』の魅力をご体感いただく特別な機会として、2026年6月26日（金）を皮切りに、全国7会場を巡る、各回一組様限定の試聴体験ツアー「Hotaru Private Listening Session」を開催します。
本ツアーは、蔦屋書店・蔦屋家電のSHARE LOUNGE個室、およびラグジュアリーホテルを会場とし、一人ひとりのお客様に上質でプライベートな試聴体験をご提供いたします。また、ご購入をご検討いただく機会としてもご活用いただけます。
なお、二子玉川 蔦屋家電では一階音楽フロアにて、6月23日（火）から常設展示販売を実施いたしますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。
代官山 蔦屋書店での先行イベントについて
本ツアーに先立ち、2026年4月、東京・代官山 蔦屋書店にて『Hotaru』の製品展示と試聴体験イベントを先行開催しました。蔦屋書店のカルチャーとライフスタイルに共鳴するお客様をお迎えし、『Hotaru』の繊細なサウンドと洗練されたデザインを間近でご体験いただきました。来場されたお客様からも高い評価をいただき、同イベントの成功を受けて今回の全国ツアー開催が決定しました。
「Hotaru Private Listening Session」開催スケジュール
東京 2026年6月26日（金）・27日（土） 二子玉川 蔦屋家電
大阪 2026年7月3日（金）・4日（土） コンラッド大阪
福岡 2026年7月10日（金）・11日（土） 福岡天神 蔦屋書店
京都 2026年7月17日（金）・18日（土） 京都 蔦屋書店
東京 2026年7月24日（金）・25日（土） TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI
横浜 2026年7月31日（金）・8月1日（土） インターコンチネンタル横浜Pier 8
名古屋 2026年8月7日（金）・8日（土） コンラッド名古屋
〈試聴ご予約フォーム〉
参加ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
受付が完了次第、担当よりメールにてご連絡差し上げます。
1枠あたり45分一組様限定となり、各回入れ替え制となります。
申込フォーム URL：https://forms.gle/4jGocNz5zu6mXxxd7
〈一般のお客様からのお問い合わせ先〉
本件に関するお問い合わせは下記のメールアドレスまでお願いいたします。各会場へのご連絡はご遠慮ください。
オーディオテクニカHotaru担当窓口：analog-naturally.info@audio-technica.co.jp
『Hotaru』について
『Hotaru』は、ミラノデザインウィークでの初公開後に海外メディアからも高い評価を受け、世界的なデザイン賞「A’ Design Award」にてオーディオカテゴリー最高峰のプラチナ賞を受賞した、世界限定1,000台の特別なモデルです。
磁気反発による浮遊構造を採用することで振動の影響を最小限に抑え、高音質再生を実現。ターンテーブル・アンプ・スピーカーを一体化したオールインワン構造に加え、20色のカラーパレットと、音楽と連動して揺らめく光が幻想的な空間を演出します。 素材には高品質なアクリル、アルミ、真鍮などを使用。高級オーディオ機器として相応しいカーボンファイバー製トーンアームや特別仕様のカートリッジを搭載。蛍の儚くも美しい輝きをモチーフに、インテリアに溶け込む新しいアナログ体験を提案いたします。
〈製品紹介ページ〉
URL：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-FTT
■株式会社オーディオテクニカについて
オーディオテクニカは1962年の創業以来、人間の感性・人間らしさこそが豊かさの根源であるとする独自の「アナログ」感をもとに、音響技術の革新に努めてきた日本を代表するオーディオメーカーです。アナログカートリッジからはじまった製品ラインナップは、ヘッドホンやマイクロホンをはじめ、ターンテーブルからワイヤレスイヤホンに至るまで拡大しています。音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、ビジネスシーンのコミュニケーションを支えています。2022年には創業60周年を迎え、新たなブランドメッセージとして「もっと、アナログになっていく。」を発表し、アナログの魅力を伝えるためのさまざまな試みを続けています。
本件に関するお問合わせ先
オーディオテクニカHotaru担当窓口：analog-naturally.info@audio-technica.co.jp
関連リンク
コンセプトページ
https://www.audio-technica.co.jp/analog-naturally/hotaru/
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-FTT
株式会社オーディオテクニカ（本社：東京都町田市、代表取締役社長：松下和雄）は、2025年のミラノデザインウィークで発表したアナログレコードプレーヤー『Hotaru』の魅力をご体感いただく特別な機会として、2026年6月26日（金）を皮切りに、全国7会場を巡る、各回一組様限定の試聴体験ツアー「Hotaru Private Listening Session」を開催します。
本ツアーは、蔦屋書店・蔦屋家電のSHARE LOUNGE個室、およびラグジュアリーホテルを会場とし、一人ひとりのお客様に上質でプライベートな試聴体験をご提供いたします。また、ご購入をご検討いただく機会としてもご活用いただけます。
なお、二子玉川 蔦屋家電では一階音楽フロアにて、6月23日（火）から常設展示販売を実施いたしますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。
代官山 蔦屋書店での先行イベントについて
本ツアーに先立ち、2026年4月、東京・代官山 蔦屋書店にて『Hotaru』の製品展示と試聴体験イベントを先行開催しました。蔦屋書店のカルチャーとライフスタイルに共鳴するお客様をお迎えし、『Hotaru』の繊細なサウンドと洗練されたデザインを間近でご体験いただきました。来場されたお客様からも高い評価をいただき、同イベントの成功を受けて今回の全国ツアー開催が決定しました。
「Hotaru Private Listening Session」開催スケジュール
東京 2026年6月26日（金）・27日（土） 二子玉川 蔦屋家電
大阪 2026年7月3日（金）・4日（土） コンラッド大阪
福岡 2026年7月10日（金）・11日（土） 福岡天神 蔦屋書店
京都 2026年7月17日（金）・18日（土） 京都 蔦屋書店
東京 2026年7月24日（金）・25日（土） TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI
横浜 2026年7月31日（金）・8月1日（土） インターコンチネンタル横浜Pier 8
名古屋 2026年8月7日（金）・8日（土） コンラッド名古屋
〈試聴ご予約フォーム〉
参加ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
受付が完了次第、担当よりメールにてご連絡差し上げます。
1枠あたり45分一組様限定となり、各回入れ替え制となります。
申込フォーム URL：https://forms.gle/4jGocNz5zu6mXxxd7
〈一般のお客様からのお問い合わせ先〉
本件に関するお問い合わせは下記のメールアドレスまでお願いいたします。各会場へのご連絡はご遠慮ください。
オーディオテクニカHotaru担当窓口：analog-naturally.info@audio-technica.co.jp
『Hotaru』について
『Hotaru』は、ミラノデザインウィークでの初公開後に海外メディアからも高い評価を受け、世界的なデザイン賞「A’ Design Award」にてオーディオカテゴリー最高峰のプラチナ賞を受賞した、世界限定1,000台の特別なモデルです。
磁気反発による浮遊構造を採用することで振動の影響を最小限に抑え、高音質再生を実現。ターンテーブル・アンプ・スピーカーを一体化したオールインワン構造に加え、20色のカラーパレットと、音楽と連動して揺らめく光が幻想的な空間を演出します。 素材には高品質なアクリル、アルミ、真鍮などを使用。高級オーディオ機器として相応しいカーボンファイバー製トーンアームや特別仕様のカートリッジを搭載。蛍の儚くも美しい輝きをモチーフに、インテリアに溶け込む新しいアナログ体験を提案いたします。
〈製品紹介ページ〉
URL：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-FTT
■株式会社オーディオテクニカについて
オーディオテクニカは1962年の創業以来、人間の感性・人間らしさこそが豊かさの根源であるとする独自の「アナログ」感をもとに、音響技術の革新に努めてきた日本を代表するオーディオメーカーです。アナログカートリッジからはじまった製品ラインナップは、ヘッドホンやマイクロホンをはじめ、ターンテーブルからワイヤレスイヤホンに至るまで拡大しています。音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、ビジネスシーンのコミュニケーションを支えています。2022年には創業60周年を迎え、新たなブランドメッセージとして「もっと、アナログになっていく。」を発表し、アナログの魅力を伝えるためのさまざまな試みを続けています。
本件に関するお問合わせ先
オーディオテクニカHotaru担当窓口：analog-naturally.info@audio-technica.co.jp
関連リンク
コンセプトページ
https://www.audio-technica.co.jp/analog-naturally/hotaru/
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-FTT