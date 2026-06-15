【高知県大月町】楽しかった海旅を帰宅後の「片付けの絶望」で終わらせない！柏島の海を遊び尽くすキャビン専用「うみ旅ピット」が今夏新登場！

株式会社FoundingBase

高知県大月町にある「大月エコロジーキャンプ場」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は6月1日、キャビン（バンガロー）宿泊者がマイギアをメンテナンスできる「うみ旅ピット」と「じゃぶじゃぶベース」を新設いたしました。

大月エコロジーキャンプ場 公式サイト：https://ecocam-otsuki.net/

リニューアル経緯

大月エコロジーキャンプ場には、海水浴や観光スポットめぐりなど様々な目的を持った方が滞在しています。

近年、マイギアで滞在するお客様が増え、「水着などを洗うスペースがほしい」「洗ったものを干す場所がほしい」といった声がありました。

そこで、現地で道具を洗って乾かせる、快適なうみ旅のサポート設備として「うみ旅ピット」と「じゃぶじゃぶベース」を用意いたしました。

大月・幡多エリアの海を、最終日のギリギリの時間まで思いっきりお楽しみください。

リニューアルした場所の見どころ紹介

新たに設置した「じゃぶじゃぶベース」テラスの「ピットイン機能」

アップグレードしたのはウッドデッキと共用の洗い場スペース。

今回のアップグレードで、お客様の滞在中の導線をスムーズにして、快適に「うみ旅」を過ごしていただけるようになりました！

- 共用シャワーの不快を無くし、キャビン内をクリーンに保つ「即時リセット」海から上がった後、サニタリー裏の「じゃぶじゃぶベース」で即座に真水洗いが可能です。共用シャワー室への砂の持ち込みや足元のベタつき、配管詰まりのストレスを解消します。また、キャビンに入る前に砂を完全に落とせるため、室内はいつでも裸足でリラックスできるサラサラでクリーンな環境を維持できます。- 翌朝の生乾きを解消する、テラスの「ピットイン機能」キャビンのテラスに専用水栓、折りたたみバケツ、ウエットスーツ対応のタフなハンガーと物干しロープを完備しました。夜の心地よい風でしっかり乾燥させることで、連泊時でも翌朝の「生乾きの冷たい水着に袖を通す不快感」をゼロにします。- 最終日のギリギリまで海を遊び尽くせる「時間からの解放」現地で道具をきれいに洗ってスマートに持ち帰れる環境が整ったため、チェックアウト日でも時間を気にせず、最終日のギリギリまで大月・幡多の海を満喫できます。「帰ってからの面倒な片付け」を先回りして現地で終わらせる、身軽な新しい旅のスタイルです。

混雑時は、各キャビン備え付けのマイギアや水着の洗い場をご利用ください。

■ エコキャンで叶う、これからの「うみ旅」の過ごし方

自分たちの手で道具をケアし、自然を使い倒すー。

そんなエコキャンならではの新しい夏の過ごし方が可能となりました。

DAY1【15:00】チェックイン。家族だけの「秘密基地」へ

自然に囲まれたキャビンへチェックイン。木の温もりを感じる専用空間が、これからの冒険を予感させます。「海遊びコンプリートパック付きプラン」をご予約の場合は、ここでレンタルギアを受け取り、目の前のプライベートビーチや柏島へスムーズに出発できます。

【17:30】海から帰ったら、まずは「じゃぶじゃぶベース」へ直行！

海から上がってキャビンに帰ってきたら、まずは共有洗い場へ。シャワー室が砂だらけになるのを気にすることなく、真水で大切なマイギアや水着をジャブジャブと丸洗いできます。帰ってすぐに砂を完全に落とせるため、滞在中のキャビンの中はいつでも裸足でリラックスできるほどクリーンでサラサラ。

【18:00】夕暮れの風を感じながら、家族で明日の「ピットイン」

きれいに洗った道具を持ってキャビンに戻ったら、テラスの専用ピットの出番です。衣服の隙間に入り込んだ細かな砂や塩を専用水栓でさっと流し、常設された専用ロープへ。 夕焼けに染まる大自然をバックに、ずらりと相棒（ギア）たちが並ぶ光景は、まるで自分たちのプライベートガレージ。子供と一緒に「今日の海、すごかったね！」と冒険を振り返りながら、ビールを片手に夕涼みを楽しむ、極上の大人の時間が流れます。

夕食：大自然に囲まれたBBQと、満天の星空に包まれる夜

夕食は開放的なウッドデッキテラスでのバーベキュー。キャビン備え付きのBBQスペースで自分たちだけの贅沢な食事の時間を満喫してください。食事後はキャンプ場内に広がる満天の星空を眺める特別な時間が待っています。ホテルの均一なサービスとは一線を画す、大自然と一体になる夜を心地よく過ごせます。

DAY2【7:00】目覚めた瞬間、サラサラの水着で海へ一番乗り！

夜の心地よい潮風に干しておくことで、翌朝には衣服がカラッとリセット。2日目の朝、あの「冷たくて重い生乾きのウエットスーツ」に袖を通すガッカリ感はもうありません。目覚めた瞬間から100%気持ちいいコンディションで、最高の大月ブルーへ向けてブーストをかけることができます。

【10:00】チェックアウト。帰宅後の片付けから解放された身軽な帰路へ

楽しかった「うみ旅」を終えてチェックアウト。現地で道具の洗浄から乾燥まですべて完了しているため、帰りの車内が汚れることも、帰宅後に面倒な砂落としや片付け作業に追われることもありません。最後まで身軽で快適なまま、家族の夏の思い出を締めくくることができます。

手ぶらでもこの過ごし方が手に入る！大好評の「海遊びコンプリートセット」

「本気で海を楽しみたいけれど、重い荷物は持っていきたくない」

「これからシュノーケリングを始めてみたい」

というご家族のために、海遊び道具のレンタルがついた宿泊プランを販売中！

宿泊中、レンタルした道具を「うみ旅ピット」でセルフメンテナンスが可能。ずっと新品のような清潔さでお使いいただけます。

【コンプリートパック内容】

シュノーケリングマスク、ライフジャケット、フィン（家族の人数分）

お子様も大喜びの箱メガネ、浮き輪、ビーチボール、水鉄砲

旅の思い出を逃さない防水スマホケース（1組につき2個）

大月エコロジーキャンプ場について

プラン詳細・ご予約はこちら :https://www.nap-camp.com/kochi/10960/plans/20050663

「海を遊び尽くす」をテーマにした高知県・大月町のアウトドア施設。

柏島・足摺岬といった観光名所へのアクセスが良く、足摺エリアを観光する際の旅行の拠点としてご利用いただく方に人気の施設です。

キャンプ場はキャビン・テントサイトがあり、お客様のスタイルに合わせて滞在が可能です。

施設情報

大月エコロジーキャンプ場

〒788-0313 高知県幡多郡大月町周防形500

営業時間：10:00-18:00（火曜定休）

電話番号：050-5482-3315

アクセス

・宿毛和田ICから約40分

・高知市から約3時間

HP ：https://ecocam-otsuki.net/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 大月町拠点

電話番号：050-5482-3315

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般