平成レトロで大ヒットの【Moja!】がプライズに！「Moja!カラビナ付マスコット4種」が6月第4週より3社限定で新登場

株式会社パイン・クリエイトMoja!カラビナ付マスコット4種

株式会社パイン・クリエイト（本社：大阪市中央区）が展開する、「Moja!」の「カラビナ付マスコット 4種」を、6月下旬から株式会社タイトー、株式会社サードプラネット、エイト・レジャー物産株式会社が展開するアミューズメント施設にて順次展開いたします。

「Moja!」は、ふわふわモジャモジャのカラフルなボディに、ぱっちりした目がチャームポイントのモンスターキャラクター！平成の学生たちがスクールバッグに付ける“お揃いアイテム”として人気を集め、「スクバにつけていた！」「友達と色違いで持っていた！」なんて思い出を持つ方も多いのではないでしょうか？

今回登場するマスコットは、まるで平成のあの頃にタイムスリップしたかのような、インパクト抜群のポップで個性豊かな4匹のモンスターたち。思わずコンプリートして並べたくなる可愛さです。

商品情報

Moja!カラビナ付マスコット4種の仕様Moja!カラビナ付マスコット4種Moja!カラビナ付マスコット4種

赤色の「ベニー」、桃色の「ピピ」、緑色の「グリ」、青色の「ブルーノ」の4種類をご用意！



【仕様】

全長 : 約8×8×5cm

種類 : 全4種類

販売ルート

全国の以下の主要アミューズメント施設（一部店舗を除く）にて限定展開いたします。

■株式会社タイトー

https://www.taito.co.jp/

■株式会社サードプラネット

https://3rd-planet.jp/

■エイト・レジャー物産株式会社

https://www.8-grp.com/

※3社限定のお取り扱いとなります。



■導入店舗はこちら

https://s-trust.jp/item/21529

発売元：株式会社エス・トラスト

エス・トラスト公式HP：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X＜Twitter＞(@s_trust_info)：https://x.com/@s_trust_info

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。

Moja!のIP展開について

株式会社パイン・クリエイトでは、「笑顔を創造する企業」をコンセプトに、Moja!にご賛同いただける企業様へ自社IPのライセンス提供や共同商品開発（OEM/ODM）に力を入れています。

「Moja!」のキャラクターを活用したコラボレーションやライセンス活用、SNSキャンペーン等のプロモーションのご提案も可能です。 学生時代に当時Moja!をお揃いで持っていた20代後半から30代前半の女性やマスコットでバッグをデコりたい10代の学生へアプローチを行いたい企業・メーカー様からのお問い合わせをお待ちしております。

引き続き、平成から帰ってきたMoja!のこれからの活躍にぜひ、ご注目ください♪

最新情報や新商品のお知らせは、公式SNSで随時発信中です！

Moja!Moja! 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/moja_moja_monster/

株式会社パイン・クリエイトは「笑顔を創造する企業。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。

【会社概要】

会社名：株式会社パイン・クリエイト

本社所在地：〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F

東京オフィス：〒104-0032

東京都中央区八丁堀3-11-11 NOVEL WORK Hatchobori 5F

代表者：松井 良行

設立： 2007年12月

URL：https://www.pine-create.jp

事業内容： 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売

【お問い合わせ先】

株式会社パイン・クリエイト

TEL：06-6224-0686 FAX：06-6224-0687

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000006467.html

株式会社パイン・クリエイトのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/6467