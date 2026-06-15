人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Agent Vol.45』を発行しました。

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けクラウドシステムを提供するポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西森康二）は人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Agent』を2026年５月2９日に発行し、本日2026年６月15日よりWebサイトの公開をいたしました。

『PORTERS Magazine Agent～人材戦略支援マガジン～』は、「人材ビジネス業界の価値向上と、事業成長を支える雇用機会の創出」をコンセプトに、企業の事業戦略や、働く方一人ひとりの人生やキャリアに向き合い、日本経済を支える労働力を供給している人材ビジネス業界がより付加価値の高いサービスを提供することで、企業の成長を促す質の高い雇用を生み出すことを使命としております。

今回は、SPECIAL INTERVIEWとして創業50周年を迎えた株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 代表取締役会長兼社長の田崎 ひろみ氏に取材をさせていただきました。

そして、特集テーマは「採用の未来地図」。物流・建設・製造などのインフラ産業に特化した人材紹介、SaaS、M&Aの事業展開する株式会社プレックスの黒崎 俊氏、転職・就職のための情報プラットフォームを運営し、エグゼクティブ特化型の人材紹介事業の展開をすすめるオープンワーク株式会社の大澤 陽樹氏、製造業領域に特化した人材紹介事業を展開する株式会社メイテックネクストの梅津 太一氏、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進する株式会社ベネッセi-キャリアの風間 直樹氏にお話をうかがいました。

【PORTERS MAGAZINE Agent Vol.45】

■SPECIAL INTERVIEW■

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

代表取締役会長兼社長 田崎 ひろみ氏

■特集■ 採用の未来地図

[INTERVIEW 01]

株式会社プレックス

代表取締役 黒崎 俊氏

[INTERVIEW 02]

株式会社ベネッセi-キャリア

代表取締役社長 風間 直樹氏

[INTERVIEW 03]

株式会社メイテックネクスト

代表取締役社長 梅津 太一氏

[INTERVIEW 04]

オープンワーク株式会社

代表取締役社長 大澤 陽樹氏

■トップコンサルタントの舞台裏■

株式会社ポテンシャライト 石原 匠氏

■PICK UP■

【CAのロールプレイングコンテスト『PCAC』優勝者インタビュー】

株式会社エリメントHRC 伊藤 秀展氏

株式会社エリメントHRC 橋本 彩花氏

PORTERS MAGAZINEは、『PORTERS MAGAZINE Agent』に加え、国内の人材派遣事業にフォーカスした『PORTERS MAGAZINE Staffing』、海外日系企業の人材戦略にフォーカスした『PORTERS MAGAZINE Asia』、と３つの紙面を発行し、国内外の最新の採用戦略や労働市場の動向をお伝えしております。 PORTERS MAGAZINEは、人材戦略に関わる全ての方々の、企業成長を担う人材戦略のプラットフォームとなるべく邁進してまいります。

【PORTERS MAGAZINEについて】

PORTERS MAGAZINEは、2009年に人材業界専門誌として創刊し、これまで、27万部を発刊し、雑誌とWebで多くの方々にご愛読いただいてまいりました。

2023年に現在の人材戦略支援マガジンとしてリニューアルし、『PORTERS MAGAZINE Staffing/Agent/Asia』という３つのラインナップをそろえ、年間16.8万部を発行しております。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

■SNS

X： https://x.com/PORTERS_JP

Facebook： https://www.facebook.com/Porters.PoCafe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porters-corporation

Instagram： https://www.instagram.com/porters_corporation/