西尾レントオールが協賛するBSよしもとの建設バラエティ番組 「ビルド！建設匠の時間」第3弾では 岡山で浸水被害対策＆景観保護共存に取り組む匠をご紹介します

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）が協賛する、BSよしもと建設バラエティ「ビルド！建設匠（けんせつしょう）の時間」は2026年６月28日（日）午後７時から第3回を放送します。最新回のコンセプトは「デジタル技術で高品質を実現する匠」。岡山城のたもととなる河川現場を舞台に、第一線の建設現場において活用されている先端テクノロジーや30歳代で現場責任者を任された匠の活躍を通じて、建設業界のリアリティをお届けします。

■「ビルド！建設匠の時間」

建設現場で活躍する「職人の輝く姿」や「未来を担う若手の躍動」、「最先端技術」にスポットを当て、時勢とともにブラッシュアップされた建設現場の実情を、よしもと芸人が笑いを交えてお届けする建設バラエティ。

第3回の放送では、岡山市に本社を置く株式会社荒木組（代表取締役：荒木雷太）を取り上げます。ものづくりに対する品質と志を融合した「匠魂」を旗印に、100余年にわたり地元岡山に根ざし、地域発展や人材育成に取り組む同社の若手現場監督に密着。前回に続き、吉本興業所属で現場職人の経験を持つナ酒渚さんと岡山県住みます芸人・江西あきよしさんが現場へ足を運びます。



舞台となる岡山城のたもとを流れる旭川の堤防整備工事現場は、400年以上前に築かれた石垣が現存する史跡指定地のため、浸水被害対策にあわせ歴史的景観保護が求められる現場。その共存に向け匠が導入した建設用3Dプリンタ・スマートフォンによる３次元測量などの先端テクノロジー、そして若くして所長を任される匠ならではの労働環境への配慮や、匠を慕う若手メンバーとのチームワークなどが見どころです。

西尾レントオールではBSよしもとでの放送に合わせ、番組に収まりきらなかったシーンや制作の裏側などをお楽しみいただけるメイキング動画も当社公式YouTubeチャンネルで配信いたします。ぜひそちらもご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aRaBFYn-_jk ]

【番組概要】

番組名：「ビルド！建設匠の時間」

放送日時：2026年６月28日（日）午後7:00～

放送局：BSよしもと（BS265ch）

BSよしもと公式サイト：https://bsy.co.jp/

BSよしもと公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bsyoshimoto（初回放送終了後、BSよしもと公式YouTube・TVerにて配信）

西尾レントオール公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nishio-rentall



「ビルド！建設匠の時間」は、労働環境や技術向上など、日々進化を続ける建設業界のリアリティをお届けするシリーズ番組です。西尾レントオールは本番組を通して、未来を創る仕事としての魅力を伝えるとともに、業界の発展に寄与してまいります。