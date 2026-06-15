AI機能を強化したMA+SFAツール「Kairos3」を「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-」で実演

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-」内の「営業支援 EXPO」に出展します。

ご来場の登録はこちら :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703779316327270-CSX

第27回 マーケティングWeek -夏 2026- について

本展示会は、広告・SNS・販促・データ活用など、営業・マーケティング活動に関わるさまざまなサービスが一堂に集まるイベントであり、9つの専門展示会で構成されています。

なかでも当社が出展する「営業支援 EXPO」は、営業活動の効率化や成果向上に関心を持つ企業担当者が多く来場し、最新の手法や活用事例に触れられる場となっています。

当社の出展について

当社ブースでは、業種や企業規模を問わず2,000以上の導入実績を持つMA＋SFAツール「Kairos3」の機能や活用方法をご紹介します。

AI機能のデモンストレーションでは、メルマガ作成や商談記録の入力など、日々の業務負担を軽減する具体的な活用方法をご覧いただけます。

また、「Kairos3」を活用して営業とマーケティングの連携を強化し、売上拡大を実現した企業事例もご紹介。営業活動や顧客対応の中で「Kairos3」をどのように活用できるのか、具体的にイメージしていただけます。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/117_1_55dc45a4da88b1b8a67ef6adb48baf63.jpg?v=202606150251 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork内）

代表者：佐宗 大介

設立：2012年9月

URL：https://www.kairosmarketing.net