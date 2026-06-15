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名古屋初登場！「東京ばな奈ワールド」×「ちいかわ」の“むちゃうま”なコラボ商品がPLUSTA Gift名古屋中央で14日間期間限定販売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、株式会社グレープストーン(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：荻野 強太)が展開する「東京ばな奈ワールド」が「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボレーションした商品を、2026年6月24日(水)〜7月7日(火)まで名古屋駅の「PLUSTA Gift名古屋中央」にて、期間限定で販売いたします。
期間中は、「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」「ちいかわバナナプリンケーキ」と、期間中毎日100セット限定でオリジナルイラストのトートバッグセットを販売します。トートバックには『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツ付き。
＜取扱商品１＞
【商品名】ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
【価 格】12枚入 1,850円(本体価格 1,713円)、18枚入 2,700円(本体価格 2,500円)
＜取扱商品２＞
【商品名】ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
【内 容】ちいかわバナナプリンケーキ 8個入
ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入
ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点
【価 格】4,500円(本体価格 4,167円)
※期間中、毎日100セット限定で販売いたします。
＜取扱商品３＞
【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ
【価 格】4個入 853円(本体価格790円)、8個入 1,706円(本体価格1,580円)
＜商品詳細＞
各商品の詳細は、株式会社グレープストーンの下記ページをご覧ください。
https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html
＜販売箇所＞
販売箇所：PLUSTA Gift名古屋中央
店舗場所：名古屋駅在来線中央口改札前
営業時間：7:00〜22:00
※画像を使用の場合はコピーライト ©nagano / chiikawa committee をご記載ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
＜取扱商品１＞
【商品名】ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
【価 格】12枚入 1,850円(本体価格 1,713円)、18枚入 2,700円(本体価格 2,500円)
＜取扱商品２＞
【商品名】ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
【内 容】ちいかわバナナプリンケーキ 8個入
ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入
ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点
【価 格】4,500円(本体価格 4,167円)
※期間中、毎日100セット限定で販売いたします。
＜取扱商品３＞
【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ
【価 格】4個入 853円(本体価格790円)、8個入 1,706円(本体価格1,580円)
＜商品詳細＞
各商品の詳細は、株式会社グレープストーンの下記ページをご覧ください。
https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html
＜販売箇所＞
販売箇所：PLUSTA Gift名古屋中央
店舗場所：名古屋駅在来線中央口改札前
営業時間：7:00〜22:00
※画像を使用の場合はコピーライト ©nagano / chiikawa committee をご記載ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp