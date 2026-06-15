海外送金サービス「Remitly」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、Remitly Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：巩 学偉 Gabriel Gong、以下「Remitly Japan」）が運営する海外送金サービスのアカウント登録において、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。

Remitlyは、170以上の国へ迅速かつ安全に送金できる国際送金サービスです。受取人は手数料無料で、現金受け取り・銀行口座・モバイルウォレットなど多様な方法で利用できます。LIQUID eKYCの導入により、ユーザーは本人確認書類と自撮りの顔画像を撮影することで、オンライン上で本人確認手続きを完了できるようになります。

国内では口座開設時に、事業者が犯罪収益移転防止法に基づく本人確認やマイナンバーの確認を行う必要がありますが、LIQUID eKYCはユースケースなどによって異なる複雑な法規制へ対応します。特に、外資系企業にとってハードルの高いマイナンバー管理を円滑に進められるメリットがあります。さらに、LIQUID eKYCには外資系企業専門のチームがあり、法規制への対応を含む導入サポートや運用支援をすべて英語で提供します。

■Remitlyについて

Remitlyは、低コスト・スピード・信頼を三本柱に、175か国以上でサービスを展開するデジタル国際送金サービスです。現金受け取り・銀行口座・モバイルウォレットなど多様な受取方法に対応し、国際送金をより身近にします。今回のLIQUID eKYC導入により、スマートフォンで本人確認書類と顔写真を撮影するだけでアカウント登録が完了ーー送金開始までの手続きが、さらにシンプルになりました。

Webサイト：https://www.remitly.com/jp/ja

■eKYC市場シェア7年連続No.1※1である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は1.5億件、累計契約数は700社を超えています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/

※1 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2025年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。