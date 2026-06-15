【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】話題の最新作「Pokemon Champions」でポケモンバトルの真髄に触れる野田軍！あす6月16日（火）よる9時25分～放送
TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月16日（火）の放送内容をお知らせいたします。
今回はポケモンスペシャル！野田クリVSしんやの「ポケモンスタジアム」決戦にはじまり、「ポケモンバトルの集大成」と呼ばれる最新作「Pokemon Champions」で大白熱！ポケモンバトルの専門家であるゲームキャスター・Refuを解説として招き、現代のポケモンバトルの最前線を体感！進行役はお馴染みゲーム担当家臣のひろちん！実は番組にある“不満”を抱えているそうで…野田クリにある条件付きのポケモンバトルをしかけてきます！お楽しみに！
『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！
ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。
猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！
野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。
【PR動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HA4u5CFeQeI ]
https://youtu.be/HA4u5CFeQeI
■場面写真公開
◆番組概要
※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。
【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～
【放送日時】 2026年6月16日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
【 配信 】 Rチャンネルにて放送同時配信
TVerにて4週間見逃し配信
https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)
【 出演 】野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、
ひろちん、Refu（ゲームキャスター）
【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)
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