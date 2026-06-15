【ジョブレインボーしごとEXPO2026出展】“自分らしく働く”をサポートするバストフラットインナー「Nstyle」

株式会社エル・ローズ

株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）が運営するバストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」は、「ジョブレインボーしごとEXPO2026」（主催：JobRainbow）に出展いたします。

当日は、試着が可能なブース出展に加え、“自分らしく働くこと”をテーマとしたトークセッションにも参加いたします。

ジョブレインボーしごとEXPO2026とは

「ジョブレインボーしごとEXPO2026」は、日本最大級のダイバーシティ合同採用イベントです。

本イベントは、「誰もが自分らしく輝ける場所を探すための新しい体験型イベント」として、就職・転職活動中の方はもちろん、将来のキャリアを考えるきっかけを求める方など、どなたでも参加できる機会を提供します。「聞いて知る」から「体験する」をテーマに、仕事の未来を体感できる1日として開催され、LGBTQ+をテーマに働くことや企業との関わり方、自分らしい未来について立体的に考えることができる新しいかたちの採用イベントです。

出展の経緯

Nstyleは、バストを下から支えて上に分散することで、圧迫することなく自然にフラット補正する“バストフラットインナー”ブランドです。補正下着メーカーとして数々のお客さまと接する中で「バストをコンパクトに、小さくみせたい」というお客さまの声に応えたい、そんな想いから誕生しました。



性のあり方はグラデーションのように多様であるにもかかわらず、下着をはじめ多くのファッションアイテムをとりまく市場には今なお「男性向け」「女性向け」という二元的な前提が数多く残っています。そうした課題に着目したNstyleは、セクシュアリティやジェンダーにかかわらず、自分らしい装いを楽しみたい方や、性のあり方に悩みや違和感を抱える方など、幅広いお客さまにご愛用いただいています。

これまで開催してきた座談会や試着会を通じて、「シャツのボタンの隙間があいてしまうのが気になる」「ジャケットをすっきり着こなせない」「バストラインを強調しているように見られるのが不快」といったお悩みの声を多くいただいてきました。こうした悩みに寄り添い、就職・転職活動中の方はもちろん、日常の仕事の中でより快適に、自分らしく過ごしたいと考える方々をサポートしたいという想いから、出展を決定いたしました。

今回の出展を通じて、当ブランドが提供する“新しい下着の選択肢”が、一人ひとりの“自分らしく働く” “自分らしく輝く”を支える手段となることを期待しております。

イベント概要

日時：2026年6月27日（土）13：00 ～ 19：00

会場：ニュウマン新宿5F ルミネゼロ（JR新宿駅・バスタ新宿直結）

参加費：無料

対象者：LGBTQ+当事者、アライを中心としたダイバーシティ推進に興味・関心のある多様な学生・社会人の方。他社の取り組みに関心のある企業の採用担当者。

服装：自由

設備：だれでもトイレ（多目的トイレ）完備

URL：https://corp.jobrainbow.jp/expo2026

当日は入退場自由です。お好きな時間に、お好きなプログラムにご参加ください。

事前申込をいただくと、スムーズに入場いただけます。

Nstyle出展内容

Nstyleは、「トークセッション」と「試着会」の2つの企画で出展いたします。



１.トークセッション（13:20 ～ 13:50）

「自分らしく働くって難しい？快適さ・自信をつくる働くスタイルについて共に考えよう！」

登壇：Nstyle ブランドマネージャー 上山 / JobRainbow 喜多村氏（ファシリテーター） / ほか

２.試着会

「バストをコンパクトにみせたい」という悩みを持つ方のために開発された、バストをつぶさずフラットに補正するバストフラットインナー「Nstyle」を中心に、働くシーンで使えるおすすめアイテムを実際に体験・購入できるブースです。専門フィッターも常駐しておりますので、サイズ選びをお手伝いすることも可能です。実際に商品を手に取って、素材感やフィット感をお確かめいただいたうえで、安心してお買い物いただけます。スーツスタイル、ジャケットコーデの着こなしに悩みのある方、バストフラットインナーにご興味のある方はぜひご来場ください。豪華景品が当たる抽選会も開催！

Nstyleの特長

バストを過度に締めつけることなく、フラットなシルエットに仕上げる“つぶさない”バストフラットインナー「Nstyle」。こだわりのバストホルダーパネルがバストを下から支えて上に分散させることで、下垂や横流れを防ぎながら自然で健康的にバストをフラットに上げることを可能にしました。

【商品紹介】

■初めての着用にもおすすめの定番ライン！Nstyle ハーフトップ / タンクトップ

バストを下から支えて上に分散させることで圧迫することなく自然にフラット補正する、バストフラットインナー「Nstyle」。2025年6月のリニューアルにより吸水速乾性が向上、さらに快適にアップデートしました。

商品名：Nstyle ハーフトップ

価格：5,280円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921110-12

商品名：Nstyle タンクトップ

価格：6,930円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921100-01

■シャツの襟元からのぞきにくく、ビジネスシーンにもおすすめ！Nstyle オープンネックハーフトップ

襟ぐりを大きく開けたV字カッティングのオープンネック型。胸元があいた洋服はもちろん、ビジネスシーンにも使いやすいデザインです。

商品名：Nstyle オープンネックハーフトップ

価格：5,720円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921120-21

Nstyleとは

「Nstyle」は、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、バストフラットインナーブランドです。美しくバストアップさせる補正下着を数多く手掛けてきたエル・ローズが開発した、こだわりの2枚のバストホルダーパネルを内蔵。バストをしっかり下から支えながらボリュームを上方向に分散し、快適な着用感とともに健康的にフラットなバストシルエットを実現します。

現代において、ファッションやジェンダーアイデンティティの多様化に対する理解が進んでいる一方で、「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観は依然として根強く残っています。社会から無条件に、いわゆる“女性らしさ”を求められる中で、Nstyleは下着を通して“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられるようサポートし続けることを目指し、商品開発やイベントの企画を行っています。

ブランドサイト：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle

インスタグラム：https://www.instagram.com/nstyle_bustflat

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ UNDY wardrobe

連絡先：info@ellerose-onlineshop.com