エクサ、中堅製造業向けにSAP S/4HANA(R) Cloudのライセンス販売から導入・活用までを一体で提供開始

株式会社エクサ

株式会社エクサ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：林 勇太、以下 エクサ）は、2026年6月、SAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀川 嘉朗、以下 SAPジャパン）と「SAP(R) PartnerEdge Sell Partner」契約を締結しました。

本契約により、エクサは従来のSAP関連の導入・コンサルティングに加え、SAP製品のライセンス販売を開始します。ライセンス調達からシステム構築、導入後の運用・活用支援までをワンストップで提供し、中堅製造業におけるSAP S/4HANA(R) Cloud導入を加速させます。

今後は、独自テンプレート「EMSA(TM)（エムサ）」やAIエージェントを活用し、SAP Cloud ERPを核としたデータ駆動型経営への移行を強力に後押ししてまいります。

中堅製造業に求められる、迅速な経営基盤の刷新

従来のERP構築は、要件定義や個別開発、システム移行に多くの時間とコストを要し、導入期間が2～3年に及ぶケースも少なくありませんでした。迅速な意思決定と経営変革が求められる中堅企業にとって、こうした長期化・高額化は大きな課題となっています。

一方で、市場環境が激しく変化する中、製造業には経営と現場のデータをリアルタイムにつなぎ、迅速な意思決定に活かす経営基盤の整備が求められています。

エクサは2025年に「SAP PartnerEdge Service Partner」に認定されて以降、製造業のお客様を中心にSAPプロジェクトを支援してきました。そこで寄せられた「基幹システムの刷新にとどまらず、データやAIを活用できる経営プラットフォームとして、企画から導入、運用まで一貫して支援してほしい」というニーズに応えるため、今回、SAP製品のライセンス販売を含む支援体制へと取り組みを拡大しました。

製造業知見を活かした独自テンプレートとSAP Fit to Industryアセスメント

エクサは、中堅製造業のお客様がSAP Cloud ERPを迅速かつ確実に導入できるよう、長年のモノづくり企業支援で培った経験とノウハウを体系化し、独自テンプレートおよびSAP Fit to Industryアセスメントを提供しています。

AIとコンサルタントの協働により、SAP Cloud ERP活用をさらに推進

- 独自テンプレート「EMSA」SAP Cloud ERPの標準機能をベースに、日本のモノづくり企業に求められる業務プロセスや、導入検討時に必要となる構成要素をあらかじめ体系化したテンプレートです。検討初期の段階から導入後の業務プロセスやシステム活用イメージを具体的に把握できるため、要件定義の長期化や検討の手戻りを抑制します。- SAP Fit to Industryアセスメント「EMSA(TM) Fast Scan サービス」「EMSA」を活用し、お客様の現行業務とSAP標準機能との適合性を短期間で診断するサービスです。エクサの製造業に関する専門知見をもとに、現行業務とSAP標準機能のフィット度を早期に可視化することで、導入検討フェーズにおける意思決定を支援し、プロジェクト全体の円滑な推進に貢献します。

エクサでは、従来のコンサルタントによる支援に加え、AIエージェントなどのデジタル技術を組み込んだ新たな支援スキームの開発に取り組んでいます。

AIとコンサルタントが協働し、構想検討から導入、サービス開始後の運用・活用まで伴走することで、お客様の業務変革とデータ活用を継続的に支援します。

エクサは今後も、SAP Cloud ERPを核とした中堅製造業向けDX支援を強化し、ライセンス販売、導入コンサルティング、システム構築、運用・活用支援、データ・AI活用支援までを一体で提供することで、お客様の経営高度化と継続的な事業成長に貢献してまいります。

関連情報

エクサ、ハイテク・産業機械・素材／自動車サプライヤー／工事・プラントエンジニアリングの3業種に対応したSAP(R) Cloud ERP テンプレート「EMSA(TM)（エムサ）」を提供開始(2026年4月23日)

https://www.exa-corp.co.jp/news/004621.html(https://www.exa-corp.co.jp/news/004621.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20260615)

製造業向けコアソリューション SAP S/4HANA Cloud

https://www.exa-corp.co.jp/solutions/sap_s4hana_cloud/(https://www.exa-corp.co.jp/solutions/sap_s4hana_cloud/?utm_medium=prtimes&utm_source=20260615)

会社概要

株式会社エクサは、JFEスチールを母体とし、キンドリルジャパンを親会社に持つITサービス会社です。技術力とお客様への共感を大切にし、上流のコンサルティングから開発・構築、運用・保守までの各種サービスを総合的に提供しています。

ホームページ URL：https://www.exa-corp.co.jp/(https://www.exa-corp.co.jp/?utm_medium=prtimes&utm_source=20260615)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エクサ

〒220-8560

神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-4-5 横浜アイマークプレイス 2F

E-mail：sol-promo@exa-corp.co.jp

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SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名は、ドイツにあるSAP SEまたはその他世界各国における登録商標または商標です。その他の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyrightをご覧ください。

※ 「EMSA」は株式会社エクサが商標登録出願中のサービス名称です。

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