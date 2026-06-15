蓼科の森でワインに酔いしれる 1 日　八ヶ岳西麓ワインバレーのテイスティング体験 「蓼科東急テイスティング in グラマラスダイニング蓼科」開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン蓼科（長野県茅野市、統括総支配人：笹本 宏哉）は、2026 年 7 月 25 日（土）の 1 日限定で、「蓼科東急テイスティング in グラマラスダイニング蓼科」を開催いたします。高原の爽やかな風と木のぬくもりに包まれた空間で、八ヶ岳西麓ワインバレーの個性豊かな生産者が魅力を直接お伝えするワインをテイスティング感覚でお楽しみいただけます。

■八ヶ岳西麓の恵みを、ワインと食で味わう

東急リゾートタウン蓼科内にある森に囲まれたレストラン「グラマラスダイニング蓼科」にて、八ヶ岳西麓ワインバレーのワインを堪能できる「蓼科東急テイスティング in グラマラスダイニング蓼科」を開催します。 当日は、八ヶ岳西麓ワインバレーの生産者が一堂に集まり、ワイン造りに込めた情熱やこだわりを直接聞きながら、個性豊かなワインをチケット制のテイスティング感覚で味わっていただけます。

普段はワイナリー見学などを行っていない小規模ワイナリーの生産者も多く来場予定のため、造り手の生の声に触れながらワインを選べる数少ない機会となります。また、八ヶ岳西麓エリアの豊かな気候を生かしたこだわりの生ハムづくりを行う「八ヶ岳トロバール」を始めとして、高原野菜や地元食材を使ったジビエ料理、 チーズなどのおつまみも多数揃え、ワインとのペアリングを堪能できます。

ワインを楽しみながら、地元の多彩なグルメとともに贅沢なひとときをぜひご体感ください。

「蓼科東急テイスティングinグラマラスダイニング蓼科」 イベント概要

【日 時】2026 年 7 月 25 日（土）

【開催時間】11：00 ～ 15：30

（ワインラストオーダー 15：00／フードラストオーダー 14：30）

【開催場所】東急リゾートタウン蓼科内 グラマラスダイニング蓼科

【出店店舗】

・茅野市：オレイユ・ド・シャ、フルーツワインうまやど、縄文ワイン

・原村：みね乃蔵、八ヶ岳はらむらワイナリー、kifutato wines、LesDeuxVignerons

・富士見町：YOSHIJI WINES

【利用方法】

会場でワインテイスティングチケットをご購入の上、各ブースにてワインと引き換え

【料 金】

・ワインテイスティングチケット1綴り10枚 1,100 円

・各種グラスワイン(30mlまたは60ml) チケット4枚～（ワイナリーにより変動あり)

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの3社は「体感型サステナブルリゾート」として、3つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、リゾート施設で提供している環境体験を紹介するWEBサイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE ｜https://www.tokyu-green-resort.com/

■「東急リゾートタウン蓼科」概要

東急リゾートタウン蓼科は長野県中部、八ヶ岳連峰北端の蓼科山・北横岳の西側に広がる自然豊かな山岳リゾート地の蓼科に位置しています。およそ 660ha（東京ドーム約 140 個分）の広大なエリアで、本格的なゴルフコースをはじめ、スキー場、テニスコート、さらに別荘、ホテル、温泉スパ、レストランなどの施設が整い、森と「遊ぶ」「泊まる」「食べる」「癒す」「学ぶ」「働く」の自然との触れ合いがすべて叶えられる自然共生型の体感型サステナブルリゾートです。

所在地：〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山 4026-2

交 通：車｜中央自動車道「諏訪南 IC」から約40分／中央自動車道「諏訪 IC」から約30分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約45分

東急リゾートタウン蓼科公式サイト：https://www.tateshina-tokyu.com/