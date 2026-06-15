【世界ラクダの日】砂漠の黄金を日本の温浴へ。希少なラクダミルク粉末を使用した入浴用雑貨「ラクダミルクバスパウダー」6月15日より先行販売開始

株式会社健康BASE

ラクダミルクの輸入販売、ウェルネス雑貨の企画・開発を行う株式会社健康BASE(本社:東京都、代表取締役社長:前川哲成、以下「当社」)は、6月22日の「世界ラクダの日(WorldCamel Day)」に合わせ、独自のグローバルルートより調達した希少なラクダミルク(キャメルミルク)粉末を配合した入浴用雑貨「ラクダミルクバスパウダー」の本格販売を、本日6月15日(月)より開始いたしました。

これに伴い、全国の温浴施設(銭湯、温泉旅館、サウナ施設等)における新規顧客獲得および施設内物販の活性化を目的として、同商品を活用した体験型イベント「砂漠のオアシス風呂」のプロモーションパッケージの提供を本日より開始いたします。

■ 新商品開発の目的:温浴施設が求める「体験型コンテンツ」の創出

近年、国内の温浴市場ではサウナブームの一巡に伴い、各施設において「次なる集客フック」や「平日の稼働率向上を促す体験型イベント」へのニーズが急速に高まっています。

また、消費者の環境意識の高まりを受け、ストーリー性や持続可能性(サステナビリティ)のあるウェルネス素材への注目が集まっています。

当社はこうした市場背景に着目し、国連食糧農業機関(FAO)等からも持続可能な酪農素材として評価されているラクダミルクを日本で初めて(※当社調べ：2026年4月)入浴用雑貨として製品化いたしました。日常のバスタイムを異国情緒あふれるエンーターテインメント空間へ変え、温浴施設における顧客満足度の最大化と、フロント物販による客単価の向上に貢献してまいります。

■ 商品の特徴

1. 視覚と五感で楽しむ、新感覚の「ミルキーホワイト風呂」

過酷な砂漠環境を生き抜くラクダの大変希少なミルク粉末を配合。パウダーが湯に溶けることで、浴槽全体がまろやかでリッチな乳白色へと変化し、まるでオアシスに佇んでいるかのようなプレミアムな浴用体験を演出します。

2. リッチな質感の湯質と、異国情緒をかきたてるオリエンタルな芳香

ラクダ乳粉末の物理的特性により、お湯そのものに独特のやわらかさと贅沢な触感をもたらします。浴室全体に広がるオリエンタルな香りがリラクゼーション効果を高め、上質なリラックスタイムをお届けします。

3. サステナブルかつ環境に配慮したエコ雑貨

環境負荷の少ない次世代の酪農素材として知られるラクダの自然な魅力を損なわないよう、余計な化学物質や不要な防腐剤、合成着色料は不使用。ラクダミルク本来の優しさをそのまま活かした地球に優しい仕様です。

■ 温浴施設・サウナ施設向け「砂漠のオアシス風呂」イベントパッケージのメリット

本商品の発売に伴い、全国の提携温浴施設向けにイベントパッケージの提供を開始いたします。

単なる資材供給にとどまらない、施設の経営課題を解決する3つのメリットを提供します。

- メディア・SNS双方における高い話題性: 「世にも珍しいラクダのミルク風呂」という強いフックにより、Web・ローカルメディアの取材誘致、およびSNS上での口コミ拡散を支援します。- オリジナル販促ツールの無償提供: 異国情緒やサステナブルな素材ストーリーを伝える館内用POPデータや浴室内ポスターデータを無償提供。特別な施工なしで浴場全体のイベント感を即座に演出します。- 高利益なフロント物販の実現: 「浴場でのイベント体験」から「フロントでの自宅用個別パック購入」への動線をスムーズに設計。施設の入館料だけに頼らない、高利益率な物販モデルの構築を後押しします。

■ 商品仕様

商品名：ラクダミルクバスパウダー(入浴用雑貨)

内容量：500ｇ

先行発売日：2026年6月15日(月)

※「世界ラクダの日」の1週間前より展開

展開ラインナップ

- 一般消費者向け 個包装パック(500g) / 希望小売価格:4,482円(税別)- 温浴施設向け(10kg～) / オープン価格(※要お問い合わせ)

販売チャネル

当社公式オンラインショップ、全国の提携温浴施設・サウナ施設、バラエティショップ等

■ 株式会社健康BASEについて

当社は、「健康は国境を越える」をミッションに掲げ、世界の希少な天然素材を活用した健康食品やライフスタイル雑貨の企画・開発・D2C事業を展開しております。持続可能な素材調達を通じて、人々の健やかな暮らしと社会の豊かさに貢献してまいります。

ラクダミルク専門店：

https://camelmilk.official.ec/

コーポレートサイト：

https://kenkoubase.com/