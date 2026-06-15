クリスチャン ルブタンのトートバッグ「BETTINA」に、新色＆新素材が登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタンの2026年最新コレクションより、トートバッグ「BETTINA / ベッティーナ」に、新色コーンカラーが登場いたします。鮮やかなイエローが、メゾンの洗練されたシルエットにフレッシュな魅力を添えます。

「BETTINA」は、タイムレスなエレガンスと現代的な洗練を融合させたトートバッグです。サイドにさりげないツイストを効かせたハンドルが描く優雅なラインと、柔らかなフォルムが特徴。しなやかに重なり合うストラップが自然な動きを生み出し、洗練された佇まいを演出します。

今回登場するコーンカラーは、スタイリングに映える明るく軽やかな色彩が魅力です。さらに、フレッシュな印象のグレープフルーツカラーや、リネンとコットンのキャンバス生地にタイダイ柄のデジタルプリントを施したデザインも登場し、「BETTINA」の豊かな表情をお楽しみいただけます。

軽量で実用性にも優れた「BETTINA」は、日常からトラベルシーンまで幅広く活躍。メゾンならではのエレガンスに、シーズンを彩る鮮やかなカラーをまとった新作が登場します。

BETTINA TOTE /ベッティーナ トート

サイズ:W30*H18*D25(cm) 価格：293,700円(税込)

サイズ:W20*H18*D10(cm) 価格：255,200円(税込)

(左) サイズ:W30*H18*D25(cm) 価格：275,000円(税込)

(右) サイズ:W20*H18*D10(cm) 価格：236,500円(税込)

クリスチャン ルブタン ブティックおよび公式サイトにてご覧ください。

取扱店舗：クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイト（https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/）

クリスチャン ルブタン について

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

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