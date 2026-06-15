「PAF2026東京」出展のお知らせ

株式会社タムロン

株式会社タムロンは2026年7月4日（土）～7月5日（日）に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される「PAF2026東京（フォトアクセサリーフェア）」に出展致します。最新レンズを展示するほか、会場周辺を自由に撮影できるレンズ貸出しを実施いたします。また、イベントステージでは2名の写真家によるレンズセミナーを行います。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■開催概要

イベント名 PAF 2026 東京

イベント公式WEBサイト：

https://paf2026.site/

開催日程 2026年7月4日 (土) 12:00~19:00

2026年7月5日 (日) 10:00~17:00

会場 東京都立産業貿易センター浜松町館3F 北 展示室

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

東京都立産業貿易センター浜松町館WEBサイト：

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/

入場料/セミナー 無料（一部有料セミナーあり）

※入場は事前登録または当日登録となります。

事前登録URL：https://peatix.com/event/5004468

■セミナー

開催日程 2026年7月4日(土) 14:20～15:00

会場 メインステージ

講師 写真家 JIN／神永慎二郎

テーマ 「タムロンZマウントシリーズで魅せる！軽量・コンパクトレンズで

広がるポートレート表現術」

開催日程 2026年7月5日(日) 13:20～14:00

会場 メインステージ

講師 写真家 関一也

テーマ 「タムロン 35-100mm F/2.8 Di III VXDを愛用する理由とススメ」

■レンズ貸出し

タムロンブースでは、レンズの貸し出し体験会を実施いたします。是非この機会に最新の

タムロンレンズをお試しください。

受付場所 会場内タムロンブース

貸出し時間 7月4日(土）12:00~19:00 ※最終受付18:00まで

7月5日(日）10:00~16:30 ※最終受付15:30まで

貸出し機種 貸出しレンズ一覧をご確認ください。

■貸出しレンズ一覧■注意事項

・タムロンレンズの貸出しには、顔写真付き身分証明書が必要となります。必ずご持参ください。レンズ貸出しの際、身分証明書をお預かりさせていただきます。

・タムロンレンズの貸出しはお1人様、1回につき60分程度、1本までとさせていただきます。

・タムロンレンズの貸出しは先着順となります。貸出し機種、対応マウント、数量には限りがございます。ご希望のレンズがない場合もございますので、予めご了承ください。

・タムロンレンズの貸出しを希望される方は、カメラ、バッテリー、記録メモリ等、撮影に必要な備品はご自身でご用意ください。タムロン製品以外の貸出し備品はございません。

■当イベントに関するお問い合わせ

当イベントに関するお問い合わせは下記よりお願いいたします。

tamron_photo_pr@tamron.co.jp

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他



＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9：30～18：00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。