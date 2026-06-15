ミッフィーと出会う神戸の夏が帰ってくる。「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」がナイトタイムをテーマにしたビジュアルで開催決定！

株式会社フェリシモ

フェリシモが屋上デッキや展望フロア、低層1階のエントランスやチケット売り場を運営する「神戸ポートタワー」と、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」は、2026年7月30日（木）から9月30日（水）まで、神戸ウォーターフロントエリアの施設が一体となってディック・ブルーナの世界観に染まるサマーイベント「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」～Night Time～を開催します。

神戸を訪れる方々が1日中ディック・ブルーナの世界観に浸れる、グルメ、宿泊、クルーズ、夜景などの多彩な体験をお届けして昨年好評を博し、訪れた人々と地域に笑顔と賑わいをもたらした本イベント。今年は年々暑さを増す夏を少しでも涼しく快適な時間にお楽しみいただきたい思いから、昨年好評だったホテルでの宿泊プランや観覧車などの夜景スポットに加え、ナイトタイム限定で販売するグッズや、ポートタワー周辺でナイトマーケットを実施する日を設けるなど、夜に楽しめるコンテンツを追加し、ナイトタイムをテーマにしたキービジュアルとともに夏休みシーズンに帰ってきます。日帰り客の割合が多い傾向にある（※1）神戸にあえて泊まり、昼間の賑わいだけでなく、夜景をはじめとした神戸の魅力を発見するきっかけを作るイベントです。神戸ウォーターフロントの施設が一体となって、一日を通して街のあちこちにミッフィーを見つける特別なしあわせをお届けします。

（※1）神戸市の「観光動向調査」および「観光入込客数」調査によると、神戸市を訪れる観光客は宿泊客に比べ日帰り客の割合が多数を占める傾向にある。

（参考：令和6年 観光入込客数 日帰り客 1,656万人（約78％）、宿泊客466万人（約16％））

◆「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」～Night Time～ 開催概要

イベントキービジュアル

フェリシモが運営とプロデュースを手がける「神戸ポートタワー」と「ディック・ブルーナ テーブル」が中心となり、神戸ウォーターフロントエリアに「にぎわい」と「笑顔」を創出する周遊イベントです。昨年初めてのイベント開催期間中にはリニューアル以降最大級のお客さまの来訪があり、周辺への波及も含め、神戸ウォーターフロントエリアへの観光誘致に貢献しました。

昨年好評だった観光や飲食施設、アート、ホテル、夜景とのコラボレーションや、ミッフィーのお顔のデザインが出現するスポットが今年もウォーターフロントエリアに広く登場予定です。さらに初の試みとして、17時以降ナイトタイム限定の商品やイベントも登場。ますます厳しさを増す夏の暑さ対策を行うと同時に、神戸の夜の誘客を促します。

また本イベントではイベントのキービジュアルに加え、昼と夜をそれぞれイメージした2種類のデザインが登場。神戸の夏の一日を、ディック・ブルーナのやさしい世界観で包み込むイメージをデザインしました。デイタイムは海と山に囲まれた神戸の街をイメージし、船や木々、動物や海の生き物をモチーフにしています。ナイトタイムは絵本『miffy’s dream』をイメージした、ミッフィーと見る夢のような、星や月、雲などのモチーフを使用したデザインです。

昼・夜それぞれをイメージしたデザイン （左）DAY、（右）NIGHT （※画像はイメージです）

・期間/7月30日（木）～9月30日（水）

・参加施設・店舗/（※五十音順、敬称略）

AQUARIUM×ART atoa（アトア）、umie、神戸ポートタワー、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、神戸リゾートクルーズ boh boh KOBE、新港街エリア イベントフラッグ、ディック・ブルーナ テーブル 神戸、フェリシモ、フェリシモ チョコレート ミュージアム、PORT TERRACE（神戸ポートタワー低層3・4階）、ホテルオークラ神戸、ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド、モザイク大観覧車、メリケンパーク大型ビジョン、ル・パン総本店、レストランカフェテラス アミ神戸

・協賛 ： ぶるーな倶楽部、株式会社神戸ウォーターフロント開発機構、umie、

・後援 ： 神戸市、一般財団法人神戸観光局

※営業時間は各施設に準じます

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。併せて各施設のホームページ、SNSなどもご確認ください。

※施設が変更になる場合があります

※画像は昨年開催時の様子です

◆今年は夜だけの特別なイベントも!? 全フロアが丸ごとディック・ブルーナの世界観に染まる神戸ポートタワー

神戸ポートタワーでは、全フロアでイベントを実施いたします。館内のあちこちでミッフィーを見つけられる仕掛けが登場予定です。

※神戸ポートタワーは後日イベントとのコラボチケットを販売予定です。各種イベントの詳細と併せて追ってお知らせいたします。

◆各フロアコンテンツ



≪屋上デッキ Brilliance Tiara Open-air Deck≫

※画像は昨年開催時の様子です

ガラスウォールにミッフィーのフォトスポットが出現します。今年は雲に乗ったミッフィーや星々が登場する予定です。夜には神戸の夜景を背景に、ミッフィーの夢の世界のような空間を楽しむことができます。

また、地上から108mの高さに位置する神戸ポートタワーの避雷針にはミッフィーフラッグを設置します。

≪展望5階 Smile Park≫

※画像は昨年開催時の様子です

高さ約150cmのイベントロゴのパネルやキービジュアルを使用したタペストリーなど、様々なフォトスポットが出現します。

≪展望4階 Brilliance Museum≫

※画像は昨年開催時の様子です

光のミュージアムではミッフィーのモチーフがちりばめられたインタラクティブアートや、ネオンアートが登場します。

床面に転がったミッフィーのボールの上を歩くとイベントロゴが登場する作品や、壁面を触るとミッフィーモチーフの花火が上がる作品では自分の動きに合わせて映像が変化する体験をお楽しみいただけます。またミラールームではミラーにイベントロゴやイラストが登場。いずれも今年のナイトタイムをイメージしたビジュアルで、写真映えも嬉しいフォトスポットです。

≪展望3階 回転カフェ＆バーReady go round≫

※画像は昨年開催時の様子です

期間限定スイーツの展開を予定しています。

事前にご予約をいただいた方は、ミッフィーのプリントボトルに入ったいちごプリンとお好きなドリンクをご提供。神戸の景色と共に、ミッフィーの特別なスイーツをお楽しみいただけます。

ご予約については後日詳細をお知らせいたします。

≪展望2階 Kobe Port Tower Shop by Felissimo≫

今回のイベント限定グッズや、Dick Bruna TABLEの商品を販売。また毎日17時以降のナイトタイム限定で販売されるアイテムも登場予定です。

イベントだけの特別なグッズラインナップについては後日お知らせいたします。

≪展望1階 Gallery 360≫

※画像は昨年開催時の様子です

ミッフィーの生みの親であるディック・ブルーナが手がけた、ブラック・ベアやペーパーバックなどの作品ポスターを展示します。

≪低層3・4階 RESTAURANT・CAFE＆BAR PORT TERRACE(入場無料フロア) ≫

※画像は昨年開催時の様子です

ディック・ブルーナの世界観をイメージした特別なスイーツを期間限定で提供予定です。

（※画像は昨年提供されたメニューのため、今年は内容が異なります）

≪低層1階 カフェスタンドReady go round mini≫

イベント限定デザインのテイクアウトドリンクやソフトクリームを提供します。

≪周辺空地≫

※画像は昨年開催時の様子です

神戸ポートタワー南側のイベントスペースに、ミッフィーのお顔がデザインされたフォトスポットが登場します。

また、期間中の特別イベントとして、17時以降にナイトマーケットを実施する日も。実施予定日や詳細については追ってお知らせいたします。

◆参加ホテルのコラボレーションプランについて

※予約・詳細につきましては各施設のSNS、ホームページなどをご確認ください

・ホテルオークラ神戸

"NIGHT"をイメージしたイラストのオリジナルグッズ（ホテルロゴ入り）が付いた、特別な内装のミッフィールームプランが登場します。

1日２部屋の限定販売。お部屋からは神戸ポートタワーを望むことができます。（販売開始日等詳細は、ホテル公式ホームページにて準備が整い次第公開予定です。）

・神戸メリケンパークオリエンタルホテル

1泊のご宿泊で、"KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE×神戸メリケンパークオリエンタルホテル"の「オリジナルポーチ」、さらに2泊ではポーチに加え「オリジナルキーホルダー」も付いた宿泊プランが登場します。いずれも神戸ポートタワーの入場券をセットしています。

また、ホテル内カフェ「VIEW CAFE」にて、アフタヌーンティーセットなどのコラボメニューの展開を予定しています。

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月にオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆神戸ポートタワー

・ウェブサイト＞＞ https://www.kobe-port-tower.com/

・「神戸ポートタワー」公式Ｘ＞＞ https://x.com/kobe_porttower

・「フェリシモ《神戸ポートタワー展望フロア》」公式Instagram＞＞https://www.instagram.com/kobeporttower_felissimo/

フェリシモは2024年４月26日にリニューアルオープンした神戸ポートタワー全体に関わるコンセプトワークやディレクション、ウェブサイト運営するプロデュース事業者として、５つの展望フロアおよび、初めて入場が可能となった屋上デッキ、低層１階エントランスエリアと低層２～３階の共有フロアの運営を行っています。リニューアル1周年（2025年4月25日までの集計）の総入場者数は計648,667人に到達しました。年間60万人の大台到達は1993年度（平成5）の685,751人以来31年ぶりのことで、コロナ禍以前2019年度（平成31）の302,731人（※2020年３月３日から31日は臨時休業）と比較して210％の伸びとなりました。リニューアルから約1年７ヵ月後の2026年12月４日には総入場者数100万人を突破しています。これからさらに神戸の街を盛り上げるべくさまざまなイベントやグッズ、サービスを展開していきます。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年５月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/