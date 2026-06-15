茨城・土浦一高の探究学習で企業講演　“ニッセイ医療費白書”を教材に生徒と意見交換





【土浦市版の表紙】



【土浦市版の表紙】

■2年生はゼミ形式で白書を教材に意見交換



2年生の企業講演は4人であったため、一方的に話をする講演だけでなく一部をゼミ形式にして、この国の医療の課題について意見交換をしました。1年生と同様に白書を教材にしました。また2年生に対しても、「医療データ×○○で健康を維持する仕組みを考えよう」をテーマにしました。



白書で実際に医療データに触れた生徒からは、「白書を通して医療と私たちの生活が身近に感じられてよかった」などといった声が挙がっていました。



企業講演を聞いた生徒は今後、チームごとにさまざまな切り口での取材やリサーチなどを続け、来年1月に同校体育館で研究結果を発表するポスター展示をします。