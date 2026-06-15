創業105年記念事業　「あましんこども発明プロジェクト」6月20日（土）から応募受付開始

尼崎信用金庫

尼崎信用金庫（本店 尼崎市開明町3-30 理事長 作田 誠司）は、地域のこどもたちの作ってみたいもの、あったら便利なもの、わくわくするアイデアを募集する「あましんこども発明プロジェクト」の応募受付を2026年6月20日（土）から開始します。

「あましんこども発明プロジェクト」は、こどもたちが科学やものづくりに触れながら、身近な困りごとを自ら考え、思考力や想像力、問題解決力を育み、ものづくりへの関心を高めることを目的としています。

また、8月8日（土）には尼崎商工会議所で「サイエンスショー＆ワークショップ体験」を開催。体験型イベントと実装支援を通じて、思考力・想像力・課題解決力を育成するとともに、地域一体となった人材育成モデルの構築をめざして実施するものです。

こどもたちの自由な発想には、未来を変える力があります。こどもたちの「こんなものがあったらいいな」という夢やアイデアを、ぜひご応募ください。

◆あましんこども発明プロジェクト

「こんなものがあったらいいな」をテーマに発明のアイデアを募集します。アイデアが選ばれた方は、地域のものづくり企業と一緒に実際に製作し、発表していただく予定となっています。

応募期間 ：2026年6月20日（土）～8月31日（月）

応募対象 ：尼崎信用金庫の営業エリア内の未就学児・小学生

応募方法 ：１. あましん本支店窓口にて受付

２.「あましん こども発明プロジェクト」事務局に郵送

応募用紙 ：あましん本支店または尼崎市役所（中館7階産業政策課）にて

◆「わくわくサイエンスショー＆ワークショップ体験」

サイエンスショーでは、理工系博物館の学芸員や大学研究員として実験開発や研究に携わってきた善ちゃん（北沢善一氏）による驚きと笑いを融合した本格的なサイエンスショーを開催します。

ワークショップ体験では、尼崎市内のモノづくり企業の製造過程で生じる端材を活用し、普段あまり触れることのない素材を使ったものづくり体験を実施します。

【わくわくサイエンスショー】

開 催 日 : 2026年8月8日（土）

開催時間 ：第1部 10：00～11：00 第2部 13：00～14：00

場 所 ：尼崎商工会議所7階701会議室

申込期間 ：2026年6月20日（土）～7月5日（日）

申込方法 ：尼崎市のホームページから申込可（無料）

定 員 ：各回140名 （参加無料）

講 師 ：善ちゃん（北沢善一氏）

TBS「水曜日のダウンタウン」や日本テレビ「月曜から夜ふかし」など数多くの

メディアに出演・監修。理工系博物館の学芸員や大学研究員としての実験開発・

研究を活かして、本格的な科学実験に驚きと笑いを融合したサイエンスショーや

ワークショップを全国各地で実施。

【ワークショップ体験】

開催時間 ：１.11:15～ ２.12:00～ ３.14:15～ ４.15:00～ 各回所要時間30分

※ワークショップ以外にも受付不要で楽しめるブースもご用意

会 場 ：尼崎商工会議所7階702会議室

申込方法 ：当日先着順

定 員 ：各回30名（参加無料）