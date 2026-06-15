ギックス、「マーケティングWeek-夏 2026-」へ出展

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティング総合展示会「第27回マーケティングWeek -夏 2026-」内の「CX向上EXPO」に出展いたします。

■出展の背景

当社は、データを最大限に活用した顧客理解を強みに、クライアント企業の事業成長を支援しています。

近年、多くの企業では新規顧客獲得コスト（CAC）の高騰を背景に、売上の大きな割合を占める「ライト層」の育成やロイヤルティ向上が重要な経営課題となっています。

当社では、こうした課題に対し、“データ・AI×ゲーミフィケーション”により顧客の行動変容を促進するプラットフォーム「マイグル」を提供しています。これまで商業施設やインフラ企業、自治体、エンタメ領域など幅広い業種において、来店・回遊促進や顧客行動の習慣化を支援してきました。

また、本年3月には、ライト層との接点創出から顧客理解、継続利用・習慣化までを一体的に支援する新サービス「ロイヤルティ・マイグル」の提供を開始しました（※）。

今回の出展では、「ロイヤルティ・マイグル」を中心に、ライト層育成に向けた具体的なアプローチや活用事例をご紹介いたします。

来場者登録をする（無料） :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703844505746899-NWK

■出展概要

イベント名：第27回マーケティングWeek -夏 2026-

開催日時 ：2026年6月24日（水）～26日（金） 各日10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト CX向上EXPO 西展示棟

ブース番号：M12-66

主催 ：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

入場方法 ：以下のリンクボタンより「入場用バッジ登録フォーム」に遷移し、ご来場登録手続きをお願いいたします。

来場者登録をする（無料） :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703844505746899-NWK

（※）ギックス、ライトユーザーを“習慣化”へ転換する新サービス 「ロイヤルティ・マイグル」を提供開始 ～データ・AI×ゲーミフィケーションにより、顧客接点創出から行動変容までを一体設計～（2026.03.25）https://www.mygru.jp/news/CZV1m_tf



■“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「データ・AI×ゲーミフィケーション」により顧客の行動変容を設計するプラットフォームです。オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティーデータを統合し、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化・構造化します。

さらに、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ねることで、顧客の継続利用＝習慣化を実現します。これらの一連のプロセスを通じて、データ取得から行動変容、再学習までを一体的に回す「Data-Informed型の顧客育成基盤」として機能します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供