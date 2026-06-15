到着後すぐに借りられて、快適な観光へ！免許不要の近距離モビリティ「ウィル」貸出サービス、羽田空港第2ターミナルでも提供開始

WHILL Inc

WHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は、2026年6月15日より羽田空港第2ターミナルで、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）の貸出サービスが開始することを発表いたします。本サービスは、空港から目的地までのシームレスな移動の実現に向け、ANAホールディングスが主体となって展開するモビリティサービス「MoVA（ムーバ）」の実証実験に、レンタル可能な近距離モビリティのひとつとして加わるもので、成田国際空港などに続く導入となります。高齢化やインバウンドによる旺盛な旅行需要の高まりを背景に、あらゆる人が日本観光をより自由かつ快適に楽しめるアクセシビリティ環境の拡充を目指します。

調査によると、移動への不安などの理由から旅行をためらう方は多く、これら不便が解消された場合の全国的なユニバーサルツーリズム市場の潜在規模は、実際の市場規模の約1.5倍にあたる約4,200万人（2023年時点）と試算されています。実際・潜在いずれの市場規模も、高齢化を背景に2035年まで拡大が続く見込みです（注1）。訪日観光客も増加基調（注2）にあり、多様な方々が周遊・旅行しやすいアクセシビリティ環境の整備は、ますます急務となっています。

こうした背景のもと、ウィルを一時的にレンタルできる移動サービスは現在、福岡空港や那覇空港、羽田空港第1ターミナルなどで広がっています。日本のみならず国外観光客の利用も多く、「最後まで快適に旅行を満喫できた」「家族と一緒に遊びに来られた」など好評の声が寄せられています。この度、羽田空港第2ターミナルでもレンタルサービスが始まることで、お客様はより便利かつ気軽にウィルを含む近距離モビリティをご利用いただけるようになります。

ウィルは一般的な車椅子と異なり電動のため、負担が少なく簡単に自身で操作がしやすいほか、高いデザイン性から観光先の景観などにも馴染みやすいのが特徴です。中でも、本サービスに採用されている「WHILL Model F」はコンパクトに折りたためるため、持ち運びや車載にも便利です。普段は車椅子を使わないけれども長距離歩行がつらい方、一時的に怪我をしている方、疲れやすい方、車椅子を押すご家族など、老若男女すべての方が、体力や周囲を気にせずウィルで自身のペースで自由に移動しながら、行った先の観光スポットやお出かけを存分に満喫いただける滞在体験を提案いたします。

◼️羽田空港 第2ターミナルでのウィルの貸出サービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/302_1_6bb82a578e7f8ac4637a55c05d9efa0a.jpg?v=202606150251 ]

詳しくはこちら：https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/p/17717/

注1：独立行政法人経済産業研究所「旅行者としての高齢者、障がい者の潜在力：ユニバーサルツーリズム市場規模の推計」https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s24_0019.html

注2：日本政府観光局「訪日外客数（2025年12月推計値）」などhttps://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model Fは、軽量化を実現した折りたためるモデルです。片手で直感的に操作できるほか、小回り能力にも優れ、初めてでも簡単に利用いただけます。製品について：https://whill.inc/jp/model-f

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/