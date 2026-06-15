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freee、九州支社移転のお知らせ
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、事業成長・組織拡大に伴い、九州支社を移転し、2026年6月15日より新オフィスにて業務を開始することをお知らせします。
■新九州支社のコンセプトは「のびのびバージョンアップ」
freeeの九州支社は、2016年の開設以来、九州エリアの多くのユーザーに支えられながら順調に事業を拡大してまいりました。
また、地域共創の場となる拠点を目指して、九州支社に隣接する形でfreeeも運営に参加する一般社団法人によるAI／SaaSショールームのオープンも予定しています。
なお、祝花等につきましては、謹んで辞退させていただきます。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
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