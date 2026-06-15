¡ÚËãÉÛÂç³Ø¡Û³¤Äì¤ÎDNA¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ÀäÌÇ´í×ü¼ï¥¹¥Ê¥á¥ê¤Î100Ç¯»Ë ¡½³¤À³Ó®ÆýÎà¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Î¿ä°Ü¤òÂÏÀÑÊªDNA¤«¤é¿äÄê¡½

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URL¡§https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119895
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Novel attempt to assess marine mammal dynamics over the past 100 years using
sedimentary DNA: An example in finless porpoise
Ãø¼Ô¡§Nakane K., Kuwae M., Doi H., Ochiai M., Isobe T., Kunisue T., Tsugeki N.*
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URL¡§https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119895
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Novel attempt to assess marine mammal dynamics over the past 100 years using
sedimentary DNA: An example in finless porpoise
Ãø¼Ô¡§Nakane K., Kuwae M., Doi H., Ochiai M., Isobe T., Kunisue T., Tsugeki N.*
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