高校生向け体験型講座「KIT数理講座」を開催〜タイリングと相対論で学ぶ“身近な数理の世界”〜2026年7月18日（土）9:00〜12:00 金沢工業大学扇が丘キャンパス

高校生向け体験型講座「KIT数理講座」を開催〜タイリングと相対論で学ぶ“身近な数理の世界”〜2026年7月18日（土）9:00〜12:00 金沢工業大学扇が丘キャンパス