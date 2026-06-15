ギズマート第10弾、プライバシーに配慮したスタンドアローン型AIレコーダー／翻訳ガジェット「Oxtak」、7月より世界に先駆けてギズマートで先行販売開始

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ： TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパンのメディア連動型クラウドファンディングプラットフォーム「GIZMART」（以下、ギズマート）は、Oxtak Limited（本社：中国・香港）が開発したAI時代のボイスレコーダー「Oxtak」（オックスタック 以下、Oxtak）を2026年7月6日（月）より日本で初めてクラウドファンディングを開始いたします。

※画像は開発中の製品です。実際の製品とは仕様・デザインが一部異なる場合があります。詳細を見る :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1175003493



Oxtakは、スマートフォンやPCとの連携を必要としないスタンドアローン型のAIボイスレコーダーです。音声録音から録音データのアップロード、AIによる文字起こしまでをOxtak上で操作できるうえ、Oxtak以外のプラットフォームを経由しないため、機密情報やプライバシーに配慮した形で音声データを取り扱うことができます。今年1月にアメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」でも注目された製品です。現在は、製品化に向けた最終開発と機能改善を進めており、世界に先駆けてギズマートにてクラウドファンディングで先行販売を実施することになりました。

Oxtakの特長セキュリティに配慮した設計

ビジネスシーンにおける会議や取材の録音など、機密情報や個人情報が含まれることがあります。だからこそ、AIレコーダーでは「便利さ」だけでなく「データの取り扱い」も重要です。Oxtakは音声データをサーバーに長期保存せず端末内に保存する設計。一般的なクラウド型録音サービスと比較して、外部送信や第三者アクセスに関するプライバシーに配慮した利用環境を提供します。

Oxtakの主な機能AI文字起こし

録音した音声をAIでテキスト化。レコーダーからOxtakのサーバーにアップロードされた録音データは、独自のAIモデル「Gradia」で文字起こしされた後、サーバー上に長期間保存されない設計です。録音データは手元のレコーダーにのみ保管されるしくみです。なお、文字起こしのAIモデルはOpenAI社の「Whisper」も選択できます。

AI要約

※画像は開発中の製品です。実際の製品とは仕様・デザインが一部異なる場合があります。

文字起こしデータをもとに、AIが要約を作成します。要約のスタイルは「ミーティングのメモ」「インタビュー」「重役に向けた報告」など複数のスタイルから選択できるほか、自分でプロンプトを入力するカスタムテンプレートに従った要約も生成できます。

97言語対応のリアルタイム翻訳

翻訳機能は会話前の言語の設定が不要で、マイクで拾った言語の種類を自動的に判別、あらかじめ設定してある母国語へテキストで通訳します。多言語が飛び交うシチュエーションでも、発言ごとに言語を判別し、そのすべてを通訳します。また、自分の発言もその場に応じた言語へとテキスト翻訳されます。

※対応する97言語は後述のプロジェクトURLに一覧が記載されています。

AIチャット

※画像は開発中の製品です。実際の製品とは仕様・デザインが一部異なる場合があります。

音声を通じて、AIに質問や相談を行えるチャット機能です。

好きなAIモデルを使えるAPIキー連携

ユーザー自身のAPIキーを使って好みのAIモデルと連携可能。特定のAIサービスに固定されるのではなく、ChatGPTやGemini、Claudeなど用途や環境に応じてAIモデルを選べます。

想定ユーザー

会議、商談、取材、インタビューなど、“会話”を起点に業務を行うプロフェッショナルに向けた製品。営業職、経営層、メディア関係者、ライター、リサーチャーなど、正確な記録とプライバシー管理を求めるユーザーを想定しています。



製品スペック（一部抜粋）

サイズ：123 x 80 x 12mm

重量：133g

ディスプレイ仕様：ZSX397-T24103-G / 3.97インチ IPS / ST7701S Driver IC搭載

（ディスプレイ解像度：480 × 800 ）

マイク：デュアルMEMS Syntiant Hyperion

オーディオ：ステレオスピーカー

チップセット：ARM Cortex‑A53搭載 MT8766

接続方式：Wi-Fi / Bluetooth

認証方式：指紋認証センサー

メモリ／ストレージ構成：4GB RAM + 64GB Storage

システム使用容量：約14.5GB

ユーザー利用可能容量：約49.5GB

バッテリー容量：2000 mAh

接続端子：USB Type-C

製品情報

プロジェクト名：ただの録音を「使える情報」に変換 AI時代のボイスレコーダー「Oxtak」

プロジェクトURL：https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1175003493

プロジェクト期間：2026年7月6日（月）13:00 ～2026年9月30日（水）23:59

製品お届け時期：2026年11月末（予定）

販売場所：ギズマート（オンラインストア「CoSTORY」内）

販売元：株式会社LeaguE

販売カラー：シルバー、ブラック（全2色）

※画像は開発中の製品です。実際の製品とは仕様・デザインが一部異なる場合があります。

販売金額：（一部抜粋）

Oxtak本体＋ultra（無制限の文字起こしに対応）1年間付帯

定価：116,000円（税込）

- クラウドファンディング 限定 40%off：69,600円（税込） 限定 50個- クラウドファンディング 限定 35%off：74,500円（税込） 限定 50個- クラウドファンディング 限定 30%off：81,200円（税込） 限定 50個- クラウドファンディング 限定 25%off：87,000円（税込） 限定 50個

※数量限定

※価格は税込、送料込み

※情報は発表時点のものであり、変更となる場合があります。

※一部仕様については、今後の開発状況に応じて変更となる可能性があります。

▼ギズマートについて

ギズマートは、テクノロジー＆ガジェットメディア『ギズモード・ジャパン』が直営するメディア連動型クラウドファンディングプラットフォームです。単なる製品の販売やスペックの提示にとどまらず、メディアとしての編集・コンテンツ制作力を活かして開発背景や思想といった「プロダクトのストーリー」を深く伝えることで、市場における商品のブランド価値を高めながら展開できる点が特徴です。また、メディアを通じて可視化されるユーザーの潜在ニーズをメーカー側へダイレクトにフィードバックする役割も担っており、ユーザーとメーカーを繋ぐ結節点として、日本初発売製品の展開やアップデートモデルの市場投入を包括的に支援しています。ギズマートでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出していきます。

ギズマート公式サイト：https://www.gizmodo.jp/issue/gizmart

ギズモード・ジャパン：https://www.gizmodo.jp/

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、ライフスタイルメディア『ルーミー』、効率的なワークスタイルを提案する『ライフハッカー・ジャパン』など、ターゲット・コミュニティにむけた17のメディアを運営しています。

また、先行購入ECサイト『コストリー』、『ギズマート』など4つのコマースサービスを展開。計21ブランドを通じて、読者の生活を豊かにする情報と体験を提供しています。

https://www.mediagene.co.jp/

【本件に関するお問合せは下記まで】

株式会社メディアジーン

https://www.mediagene.co.jp/contact



