シルクのスキンケアブランド Itoguchiから、‟発酵×みどりまゆシルク”導入美容液「みどりまゆ 発酵シルク ブースター」が登場

株式会社きものブレインItoguchi f みどりまゆ 発酵シルク ブースター

株式会社きものブレイン（本社：新潟県十日町市、代表取締役：岡元松男）は、シルクのスキンケアブランド「Itoguchi（イトグチ）」から、“発酵シルク”の技術を核とした新ライン「Itoguchi f」を立ち上げ、第一弾として『みどりまゆ 発酵シルク ブースター（導入美容液）』を2026年6月21日（日）より発売いたします。

着物のまち・新潟県十日町でシルクと向き合いつづけてきた Itoguchi が、5年以上の産官学連携の末に辿り着いたのは、世界でも類をみない※1「発酵×みどりまゆシルク」原料※2。人のタンパク質にもっとも近い天然素材として知られるシルク。そのみどりまゆシルク成分（加水分解セリシン）に糖（パイナップル果汁）を加え、植物乳酸菌で丁寧に発酵させた、Itoguchi オリジナルの新規化粧品原料です。

［Itoguchi f］第一弾として 2026年6月21日（日）に登場するのは、「みどりまゆ 発酵シルク ブースター（導入美容液）」。発酵プロセスで生まれた天然由来の乳酸と、肌の天然保湿因子（NMF）に類似したアミノ酸組成のシルク成分を、贅沢に配合。角層をやわらかく整え、次に使うスキンケアの肌なじみを高める、最初の一滴です。

※1 自社無菌養蚕工場で育てた「みどりまゆ」由来のシルク成分を、乳酸菌で発酵させた当社オリジナルの原料（自社調べ）

※2 乳酸球菌/(加水分解セリシン/パイナップル果汁)発酵液（整肌・保湿）

■ 発酵シルク をキー成分とした新ライン「Itoguchi f（イトグチエフ）」

シルクは近年、その肌親和性の高さから「もうひとつの肌」と呼ばれています。人のタンパク質にもっとも近い天然素材だからこそ、肌に重なり、肌の一部のように働きます。

Itoguchi は、新潟県十日町で40年以上シルクと向き合い、5年以上の産官学連携を経て、みどりまゆ × 発酵 × シルクサイエンス を独自の処方思想として体系化しました。それが、Green Silk Protect(TM)です。

fは、Fermented の "f"。

発酵×シルクという独自の原料※、そして Green Silk Protect(TM) という絹科学の体系化とともに生まれた、Itoguchi の新しいラインです。シルクを「肌に近づける素材」から、「肌に溶け込む素材」へ。

Itoguchi f (イトグチエフ) ブランドロゴ

※ 自社無菌養蚕工場で育てた「みどりまゆ」由来のシルク成分を、乳酸菌で発酵させた当社オリジナルの原料（自社調べ）

■ Itoguchi オリジナル新規原料【発酵セリシン※】

INCI 名：Lactococcus / Hydrolyzed Sericin / Pineapple Fruit Juice Ferment Filtrate

和 名：乳酸球菌/(加水分解セリシン/パイナップル果汁)発酵液（整肌・保湿）

稀少な「みどりまゆシルク」から抽出した加水分解セリシンにパイナップル果汁を加え、植物乳酸菌で丁寧に発酵させた、Itoguchi オリジナルの新規化粧品原料。発酵プロセスで生まれた天然由来の乳酸と、肌のうるおい成分（NMF）に類似したシルク成分が、角層をやわらかく整えます。

みどりまゆ発酵シルク イメージ画像

※自社無菌養蚕工場で育てた「みどりまゆ」由来のシルク成分を、乳酸菌で発酵させた当社オリジナルの原料（自社調べ）

■ 製品概要

みどりまゆ 発酵シルク ブースター

ブ ラ ン ド 名：Itoguchi f（イトグチエフ）

製 品 名：みどりまゆ 発酵シルク ブースター（導入美容液）

発 売 日：2026年6月21日（日）

内容量 / 価格：30mL /3,960円（税込）

お 取 り 扱 い：絹生活研究所 公式Online Store

Amazon絹生活研究所 公式Online Shop

ロフト大型店舗（仙台、池袋、大宮、川崎、吉祥寺、千葉、銀座、二子玉川

渋谷、横浜、梅田、京都、神戸、天神、栄）

Ethical&SEA阪急うめだ本店

Itoguchi オリジナルのシルク原料「発酵セリシン※1」「加水分解セリシン※2」を、使用感を損なわない限界値※3 まで贅沢に配合。「水」のみに頼らない濃密なベース処方により、角層をやわらかく整え、次に使うスキンケアの肌なじみを高めます。

天然由来成分99.7%、エタノール・パラベン・合成香料・合成着色料・石油系界面活性剤フリーの、本物志向の肌に寄り添うこだわりです。

公式Online Store https://silklifelab.com/

※「みどりまゆ 発酵シルク ブースター」の商品ページ公開は、発売日(6月21日) 当日となります。

■ 『みどりまゆ 発酵シルク ブースター』3つの製品特徴1. 角質層を解きほぐし※4 、次に使うスキンケアを呼び込む「3ステップ処方」

柔軟：発酵セリシン※1 の発酵プロセスで生じた天然由来の乳酸成分が、乾燥で硬くなった角質を解きほぐします。

導入：整肌成分ウィルブライド※5 が、角質層のすみずみまで美容成分を届けるブースト機能を果たします。

水路：保湿成分である加水分解セリシン※2 やグリセリルグルコシドが、肌の水分バランスを助け、うるおいを与えます。

2. 話題の「整肌成分」×「バリア保護」の贅沢カクテル処方

整肌：グルタチオン×ビタミンC誘導体※6 がキメを整え、ナイアシンアミドが肌にハリを与えます。

保護：さらに健やかな肌状態を維持するため、刺激緩和に着目したロイヤルビオサイト※7 や、高い保湿力を持つリピジュア※8 を配合しました。

肌のコンディションを整えるだけでなく、うるおいを逃さない処方に。

3. 素材そのものの香り

あえて香料によるマスキングを行わず、植物乳酸菌による発酵原料特有の、わずかに酸味を帯びた「素材本来の香り」を活かしました。この独自の香りは、稀少な成分を高濃度に配合し、余計なものを削ぎ落としたItoguchiの「本物」へのこだわりの証です。

※1 乳酸球菌/(加水分解セリシン/パイナップル果汁)発酵液（整肌・保湿）

※2 加水分解セリシン（保湿）、※3 当社配合における限界値、※4 角質細胞間の結合をゆるめること

※5 PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、※6 アスコルビルグルコシド

※7 加水分解ローヤルゼリータンパク、※8 ポリクオタニウム-51

■ きものブレイン 会社概要

きものブレイン 本社工場

新潟県十日町で約50年前から着物にかかわる事業を営む株式会社きものブレインは、シミ抜きや仕立てなど「きものアフターケア」の高い技術で日本一のシェアを誇ります。創業当初から男女共同参画や障がい者雇用などSDGsの理念を貫いてきました。現在は消滅可能性都市である地域の力になるため、新たな事業として 世界初の「無菌人工給餌周年養蚕」を事業化。“みどりまゆ”を生かした新しいシルク産業を展開しています。

【会社概要】

社 名：株式会社きものブレイン

本社所在地：〒948-0056 新潟県十日町市高田町6-597-1

代 表 者：代表取締役 岡元 松男

設 立：1988年7月

U R L：https://www.kimono-brain.com/](https://www.kimono-brain.com/(https://www.kimono-brain.com/%5D(https://www.kimono-brain.com/)

■ 一般のお客様窓口

株式会社きものブレイン

昭和町事業所（絹生活研究所）

TEL：0120-611-240

Mail：https://silklifelab.com/contact/