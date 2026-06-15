ニコンの世界観を日常でも楽しめる、公式オリジナルグッズを限定発売

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンファンの皆様をはじめ、より多くの方に「撮影以外の場面でもニコンの世界観を感じ、楽しんでいただきたい」という想いから、公式オンラインショップ「ニコンダイレクト」限定でオリジナルグッズを発売します。

URL：https://nij.nikon.com/shop/e/end-limited-goods/

本グッズは、店頭やイベントなどで寄せられたお客様の声をもとに、「ニコンらしさ」とは何かをあらためて考え、

「ベーシック」「ヘリテージ」「クラフトマンシップ」の3つのテーマで企画・製作しました。

「ベーシック」では、皆様の日常に寄り添うブランドでありたいという想いを込め、「ヘリテージ」では、ニコンの歴史を象徴するモチーフを採用することでブランドの伝統を表現しました。また、「クラフトマンシップ」では、ニコンが培ってきた光学技術やプロダクトの魅力に焦点を当て、ものづくりへのこだわりを表現しています。

第一弾は、日常生活に取り入れやすい「Tシャツ」、「トートバッグ」、「タオルハンカチ」、「ステッカー」を2026年6月19日（金）より3週にわたり、順次発売予定。2026年7月以降も新たなアイテムの追加を予定しています。

■商品概要

＜ベーシック＞ Since 1917 Nikonロゴ

＜ヘリテージ＞ FM2 & Zf

＜クラフトマンシップ＞ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S IIレンズ構成図

商品詳細は以下の「ニコンダイレクト限定グッズ」一覧ページよりご確認ください。

URL：https://nij.nikon.com/shop/e/end-limited-goods/



※ ステッカー6種セットは、「ベーシック」「ヘリテージ」「クラフトマンシップ」、すべてのテーマを含むデザインです。

なお、販売は第1弾（6月19日発売）のみとなります。

※ すべて数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。



■商品デザイン担当コメント

「お客様の生活の中でニコンを身近に感じていただくことを目指し、フィルムカメラの時代から続く技術へのこだわりや製品の特徴をスペックやレンズ構成図などを用いて表現しました。ニコン製品と共にご活用いただき、更にニコンを好きになっていただけると嬉しいです。」



■企画担当コメント

「ニコンファンの皆様に、カメラを持っている時間だけでなく、日常の中でも“ニコンとともに楽しめるひととき”を増やしたいと考えました。ニコン製品をご愛用いただいている方はもちろん、これからニコンに興味を持っていただく方にも、グッズを通じて、話の輪が広がる、心が豊かになるグッズシリーズを展開してまいります。」



■ニコンダイレクトとは

ニコンダイレクトは、株式会社ニコンイメージングジャパン直営の「ニコン公式」オンラインショップです。

ニコンダイレクトならではの様々な商品や、安心・お得なサービスをご用意しております。

URL：https://nij.nikon.com/shop/