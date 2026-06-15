＼7か月連続／エイブルオリジナルディズニーデザイングッズがもらえる来店キャンペーン＆SNSキャンペーンをスタート！

株式会社エイブル＆パートナーズ

株式会社エイブル（本社：東京都港区、以下エイブル）は、2026年6月15日（月）から12月24日(木)までの期間、エイブル対象店舗へご来店いただいたお客様を対象に、抽選で合計100名様へ「オリジナルぬいぐるみキーチェーン（ミッキーマウスデザイン）」をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

特設サイトURL：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-all-year-campaign/

本キャンペーンは、店内に設置されたPOPの二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで参加でき、抽選結果がその場ですぐに分かる、どなたでも気軽にご参加いただける内容となっています。

今回プレゼントとなる「オリジナルぬいぐるみキーチェーン」は、限定の特別デザインとなっており、バッグやポーチに付けてワンポイントとして楽しめるほか、お気に入りのチャームと組み合わせるなど、自分らしいアレンジもお楽しみいただけます。

“来店する楽しさ”と“その場で結果が分かるワクワク感”を通じて、より多くのお客様に店舗での特別な体験をお届けしたいと考えています。ぜひこの機会にエイブルへお越しください。

キャンペーン概要

■実施期間 ：2026年6月15日(月)～12月24日（木）

■参加条件 ：キャンペーン期間中に対象店舗へご来店いただいたお客様

■留意事項 ：詳しくは、エイブルキャンペーン特設サイトをご覧ください。

URL ： https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2026-all-year-campaign/

※エイブルの対象店舗に来店した方が参加できるキャンペーンとなります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※転売目的でのご来店は固くお断りしております。

【ぬいぐるみキーチェーン】

【さらに！７か月連続でSNSキャンペーンも開催！】

同じく本日よりエイブル公式X(＠able826(https://twitter.com/able826))アカウントで、さまざまなディズニー作品をテーマにした、フォロー＆リポストキャンペーンを7か月連続で開催！

その場で抽選結果が分かる、ワクワクするキャンペーンになります。アイテムは日常的に使用できるアイテムを各月でプレゼント！

6月 『くまのプーさん』デザイン扇子7月 『ズートピア』デザイン冷感タオル

▼直近のキャンペーンはこちら！

6月 『くまのプーさん』デザイン扇子 ：50名様

7月 『ズートピア』デザイン冷感タオル ：20名様

8月以降のアイテムは、今後公式X上に公開していきますので、ぜひお楽しみに。

【6月SNSキャンペーン】

■実施期間：2026年6月15日(月)～6月30日（火）

■応募条件：エイブル公式Xのアカウントのフォローとキャンペーンポストのリポスト

【留意事項】

※詳細は、エイブル公式Xをご確認ください。

※デザインや当選人数は、一部変更になる可能性がございます。

※転売目的での応募は固く禁じます。

(C) Disney

(C) Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

【キャンペーンのお問合せ先】

株式会社エイブル キャンペーン事務局

MAIL： d-project@able-partners.co.jp 営業時間： 10：00～17：00（土日祝日除く）