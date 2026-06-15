ミッフィーの誕生日を“ファンと一緒に”お祝い。限定デザインのシールも登場する「Miffy Birthday」イベントをPinkoiが6月15日より開催

ピンコイ株式会社

アジアのデザイナー・クリエイター支援に取り組むピンコイ株式会社は、台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi（ピンコイ）」にて、世界中で愛されるミッフィーの誕生日を記念したオンラインイベント「Miffy Birthday Sale」を、2026年6月15日（月）から6月28日（日）まで開催します。

期間中は、Pinkoi限定デザインの「世界のデザイナーズ PETシール BINDERFIT 」よりミッフィーデザインが新登場するほか、対象ショップの商品が8,000円以上で送料無料、最大30%OFFとなるセールを実施。さらに、ミッフィーの誕生日当日である6月21日（日）限定のお得なセール企画も開催します。

また、SNSではミッフィーや仲間たちの誕生日をファンと一緒にお祝いする参加型キャンペーンを実施。Pinkoi公式Xアカウントでは、6月16日（火）からミッフィーの誕生日をカウントダウンする特別投稿も予定しています。

■ Pinkoi限定・ミッフィーデザインの「PETシール」が新登場

Pinkoiの人気シリーズ「世界のデザイナーズ PETシール BINDERFIT（バインダーフィット）」より、Pinkoi限定ミッフィーデザイン2種が新登場します。

透明感のあるPET素材を使用したシールは、スマホケースやデジカメ、ノートなどに貼ってもデザインを邪魔しにくく、再剥離できる機能性も魅力的。自分らしいデコレーションを楽しめます。

ミッフィーや仲間たちの愛らしい姿を、日常のアイテムにさりげなく取り入れられるアイテムとなっています。

商品詳細：

世界のデザイナーズ PETシール BINDERFIT

商品価格：300円

https://jp.pinkoi.com/product/qpc2Kjqq

https://jp.pinkoi.com/product/74negc9f

■ ファン必見！おすすめミッフィーアイテム

SNSでも話題を集める人気アイテムや、アート性の高い注目商品など、ミッフィーファンにおすすめの商品も多数ラインナップしています。

・SNSで話題に。人気が絶えない「ミッフィーキーホルダー」

ミッフィーベーカリーキーホルダー / VIPO

1,997円

https://jp.pinkoi.com/product/5eHfmJ5b

ミッフィーたちがパンやコーヒーを手にした、可愛いベーカリーコレクション。通常デザイン6種類に加え、シークレット1種類を含む全7種類。ブラインドボックスで、どれが届くかはお楽しみに。

・フェルメール展の公式アンバサダー就任記念の編みぐるみも

ミッフィー編みぐるみ 真珠の耳飾りの少女 / 橘荷屋 x Miffy

10,001円

https://jp.pinkoi.com/product/EFrnPBwp

オランダ生まれのミッフィーと、オランダの画家・フェルメールがコラボ。有名な絵画作品「真珠の耳飾りの少女」をモチーフにした可愛い編みぐるみは、フェルメール展の公式アンバサダーとしても注目されています。

■ SNSキャンペーンも開催。ファンと一緒にミッフィーの誕生日をお祝い

期間中、Pinkoi公式SNSでは、ミッフィーや仲間たちとのお気に入りの一コマを投稿する参加型キャンペーンを実施します。

お気に入りのミッフィーアイテムや、一緒にお祝いしている様子をXまたはInstagramに投稿いただいた方の中から、特賞～参加賞合わせて21名様にミッフィーアイテムをプレゼントします。

参加条件などの詳細は、Pinkoi公式SNSアカウントをご確認ください。

X：@PinkoiJP

Instagram：@pinkoijp

また、Pinkoi公式Xアカウントでは、6月16日（火）よりミッフィーのお誕生日をカウントダウンする特別投稿を予定しています。

■ キャンペーン概要

「Miffy Birthday Sale」

期間：

2026年6月15日（月）～6月28日（日）

キャンペーン内容：

・対象ショップの商品が8,000円以上で送料無料

・最大30%OFF

・6月21日（日）限定のお得なバースデーセールを開催

対象ショップ：

・「VIPO HK」10%OFF

・「橘荷屋 x Miffy」15%OFF 他

対象商品・イベント詳細はこちら

https://jp.pinkoi.com/topic/miffy-jp

■Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他台灣・香港に拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

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