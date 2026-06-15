マルチプラットフォーム対応の 最上位ワイヤレスゲーミングヘッドセット Turtle Beach「Stealth Pro II」を販売開始

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社は、VOYETRA TURTLE BEACH, INC（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Cris Keirn）が展開する米国でコンソールゲーミングヘッドセット業界をけん引しているTurtle Beach（タートルビーチ）のマルチプラットフォーム対応ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Stealth Pro II Wireless Gaming Headset（ステルスプロツー ワイヤレスゲーミングヘッドセット）」（以下「Stealth Pro II」）を2026年7月下旬から、TURTLE BEACH公式ストア、Amazonおよび全国の家電量販店（一部店舗を除く）で販売を開始します。販売の開始に先立ち、各店舗では本日から順次予約の受け付けを開始します。

「Stealth Pro II」は、高い評価を得た「Stealth Pro」の後継モデルとして開発された、Turtle Beachの最新かつ最上位モデルのワイヤレスゲーミングヘッドセットです。一般社団法人日本オーディオ協会（JAS）による「Hi-Res AUDIO WIRELESS（ハイレゾ オーディオ ワイヤレス）※1」の認証やDolby Atmosによる空間オーディオに対応することで、繊細な足音や環境音を捉えながら迫力のあるサウンドを実現し、音による没入感を追求しています。Turtle Beachは、“現代に残る最後の忍者”として知られる伊賀流忍者博物館名誉館長の川上仁一氏を日本から招き、「Stealth Pro II」で“忍者の気配まで聞き分ける”といったユニークな検証を実施。検証ではプレーヤーが、忍者が発するわずかな音まで捉えることに成功するなど、「Stealth Pro II」の実力を示しています。また、独自の「CrossPlay（クロスプレイ）2.0」搭載により、複数のプラットフォームをシームレスに切り替えながら、ゲームプレイやボイスチャット、音楽鑑賞など幅広いシーンで高品質なオーディオ体験を提供します。

※1 24bit／96kHz出力に対応したパソコンまたはその他のシステムで利用可能です。

【製品画像】

- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset Xboxモデル- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset PCモデル

【主な特長】

- 一般社団法人日本オーディオ協会（JAS）「Hi-Res AUDIO WIRELESS※1」認証を取得- 独自の60mm Eclipse（エクリプス）デュアルドライバーによる高精細なサウンドとDolby Atmosによる没入感の高い空間オーディオを実現- 最大4台のデバイスを切り替えられる「CrossPlay 2.0」を搭載- AI（人工知能）ノイズリダクション搭載の単一指向性9mmフローティングマイク- 4つの内蔵マイクによる適応型アクティブノイズキャンセリング機能を搭載- 40時間駆動の充電式バッテリーパックが2個同梱され、長時間使用が可能- 2.4GHzワイヤレス接続とBluetoothの同時接続に対応- Swarm II（スウォームツー）アプリによるオーディオおよびマイク設定のカスタマイズが可能- メモリーフォームイヤークッションによる快適な装着感- 互換性：- - Xboxモデル（Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4、PC※2、Bluetooth対応モバイルデバイス）- - PCモデル（PlayStation 5、PlayStation 4、PC※2、Bluetooth対応モバイルデバイス）- カラー：ブラック、ホワイト（Xboxモデルのみ）

※1 24bit／96kHz出力に対応したパソコンまたはその他のシステムで利用可能です。

※2 PCの対応モデルはWindows 10以降、USB 2.0以上です。

【価格】

- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset （Xboxモデル、PCモデル）オープン価格（SB C&S希望小売価格：税込み5万4,800円）

【製品の詳細】

- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset Xboxモデル（ブラック）- - Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN4NBD2V- - Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760156408761- - 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760156408761- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset Xboxモデル（ホワイト）- - Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN4WQNS1- - Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760156408761- - 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760156408761- Stealth Pro II Wireless Gaming Headset PCモデル- - Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCNJCPR- - Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760156408785- - 楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760156408785

【製品に関するお問い合わせ】

SB C&S株式会社グローバル製品のお問い合わせ

https://gp.supportweb.jp/

Turtle Beachについて

1975年に米国カリフォルニアでサウンドカードメーカーとしてスタートしたTurtle Beachは、PlayStationやXbox、Nintendo Switch、パソコンやモバイルなどでのゲーミングセッティングに最適化された製品を生産し、サービスを提供するグローバルゲーミングギア会社です。長い歴史とともに蓄積された製品ノウハウを基に、さまざまなゲーミングプラットフォームで最高のパフォーマンスを発揮するヘッドセットやキーボード、マウス、ゲームパッド、シミュレーターなどをデザインして生産しています。 軽くて快適なデザインや革新的な技術、利便性をはじめとする数多くの特長を有し、エントリーユーザーからカジュアルプレーヤー、プロゲーマーまで多様な消費者に選ばれ、北米での人気にとどまらず、世界のゲーマーに愛されるグローバルブランドです。

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