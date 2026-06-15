車いす対応タクシー配車「Uber Assist」が全国47都道府県へ拡大、羽田空港でANAの「MoVA」と連携開始

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下「Uber Japan」）は2026年6月17日（水）より、車いすのまま乗車可能なタクシー車両を指定して配車できるサービス「Uber Assist（ウーバー・アシスト）」の提供エリアを、従来の東京23区・武蔵野市・三鷹市から、全国47都道府県へ大幅に拡大します。

さらに、2026年6月15日（月）より、ANAホールディングス株式会社（以下「ANAHD」）が羽田空港で新たに提供するモビリティレンタルサービス「MoVA」との連携を開始します。本日より、羽田空港にて貸し出すMoVAのレンタルサービスをご予約・ご利用いただいた方の中から、Uber Assistのご乗車に使える割引クーポンを抽選でプレゼントいたします。

Uber Assistは、車いすをご利用の方や高齢者、ベビーカーをご利用のご家族など、多様な移動ニーズを持つお客さまに向けた配車サービスです。今回の全国展開とANA MoVAとの連携により、お客さまは車いすやベビーカーをたたむことなく、空の旅から地上での移動までをスムーズに移動できるようになります。

「すべての人が、バリアなく自由に移動を楽しめる世界へ」の共通のビジョンのもと、ANAHDと、Uberは、誰もが安心して移動できる環境づくりを推進してまいります。

■ Uber Assist 全国展開の詳細

- 提供開始日：2026年6月17日（水）- 対象エリア：Uber Taxiを展開する全国47都道府県（Uber Taxiを利用できるエリア全域）※具体的な都市情報は以下の公式ウェブサイトからご確認ください。https://www.uber.com/jp/ja/blog/uber-taxi-service-area-information/- 留意事項：車両の需給状況により、エリアや時間帯によっては車いす対応タクシーを指定した配車が一時的にご利用いただけない場合がございます。

■ Uber Assist の主な特徴

- 直感的なアプリ操作（予約不要）：Uberアプリで目的地を指定後、車種選択画面で「車いすタクシー」を選ぶだけの簡単操作で、いつでもオンデマンドに利用できます。- 専用車両と研修受講ドライバーによるサポート：車いすのまま乗降できるスロープを搭載したユニバーサルデザインタクシー（トヨタ「JPN TAXI」）でお迎えに上がります。ドライバーは「ユニバーサルドライバー研修」を受講しており、乗り降りの介助など到着後も安全・スムーズにサポートします（※福祉輸送車両ではありません）。- メーター運賃に基づく利用料金：利用料金は通常のタクシー配車と同様にメーター運賃に基づきますが、タクシー会社によっては車両指定料金（タクシー会社により異なる）が発生する場合があります。- シニア世代向け機能と代理配車：視認性を高めた「シンプルモード」を活用することで、シニア世代の方でも容易に操作できます。また「Uber シニア」機能でアカウント連携をすれば、遠方に住むご家族が高齢のご家族のために代理で配車し、現在地をリアルタイムで把握することも可能です。- - Uber シニア 概要詳細： http(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-senior-2025/)s://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-senior-2025/(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-senior-2025/Uber)- - Uber シニア 使い方動画：[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aDIU-EjIhis ]

■ MoVAとのサービス連携

Uber Assistは、ANAHDが6月15日（月）より羽田空港での提供が始まるモビリティレンタルサービス、MoVAとサービス連携します。MoVAを利用できる空港は、関西国際空港、成田空港に続き国内3例目となります。

- MoVAとは：空港から先の目的地まで、車いすやベビーカーなどのモビリティをそのまま持ち出してレンタルできる便利なサービスです。- 専用スペースからのスムーズな配車：羽田空港の各ターミナルに設置されている「身障者用スペース」から、Uber Assistで配車したタクシー車両に乗車できます。- 畳まずに乗れるシームレスな乗り換え：お客さまは空港で借りたMoVAの車いすやベビーカーを畳むことなく、シームレスにUberのタクシー車両へと乗り換えることができ、目的地への快適かつ安全な移動が実現します。

■ 「ANA MoVA スタート記念キャンペーン」概要

期間中に羽田空港にて貸し出すMoVAのレンタルサービスをご予約・ご利用いただいた方の中から、抽選で「Uber Assistのご乗車に使える1,000円分割引クーポン」をプレゼントいたします。

- 特典内容：Uber Assist ご利用料金から 1,000円 OFF（各回5名様・合計15名様）- キャンペーン全体期間：2026年6月15日（月）～ 2026年9月14日（月）- 応募期間・抽選スケジュール（全3回）：- - 第1回： 6月15日(月) ～ 7月14日(火) 応募分 （7月末までに当選通知）- - 第2回： 7月15日(水) ～ 8月14日(金) 応募分 （8月末までに当選通知）- - 第3回： 8月15日(土) ～ 9月14日(月) 応募分 （9月末までに当選通知）- クーポン有効期限：2026年12月31日（木）23:59 ご乗車分まで- 対象空港（クーポン発着対象）：羽田空港- 参加・エントリー方法：- - ステップ 1：期間中に、公式予約サイト「Veltra（ベルトラ）」または「ANAトラベラーズアクティビティ」にて、羽田空港での貸出サービスをご予約ください。※対象期間中の貸出がキャンペーンエントリーの条件となります- - ステップ 2：サービスご利用時（貸出時）に、カウンターに設置されているQRコードを読み取り、キャンペーンにエントリーしてください。- - ステップ 3：当選された方には、ANA MoVAよりご登録のメールアドレス宛に「プロモーションコード」を記載したメールをお送りします。- - ステッ プ4：取得したプロモーションコードを、Uber アプリの「アカウント」>「プロモーション」画面から追加してください。- - ステップ5：羽田空港の専用乗降場などからUber Assistをご手配ください。あとは目的地まで、快適なご移動をお楽しみください。

Uber Japanは、「Go Anywhere」というビジョンのもと、誰もが行きたい場所へ自由にアクセスできる社会の実現に向け、今後もモビリティサービスの拡充に努めてまいります。

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動できる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uberは人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開し、約50言語に対応しています。

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。