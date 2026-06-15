AIで、もっと「楽！」に。ラクス、AI戦略を発表

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下「ラクス」）は、業務の自動化を加速させるAI戦略を発表いたしました。

20年以上にわたり日本企業の業務と向き合ってきたラクスは、2030年までに、人の関与を最小限に留め業務が自律的に遂行される「完全自動化」を目指します。お客さまの既存の業務フローに「よりよく、寄り添う」段階的なアプローチにより、お客さまが中核業務に専念し、事業が継続的に成長できるよう支援してまいります。

AIと役割分担する「協働型AI」から、「完全自動化」へ

ラクスはこれまで、お客さまの業務全体を理解し、正確に効率的に業務が遂行できるよう支援してきました。AI時代においても、その考え方は変わりません。

正確性が求められるバックオフィス業務は、必ず人の確認・承認が必要です。

ラクスはまず、人、ルールベースシステム、そしてAIが最適な役割分担をして業務を完遂させる「協働型AI」からスタートします。

この協働をさらに進化させ、人が最終的な確認・承認をするだけで業務が自律的に進んでいく「完全自動化」へと、以下の3つのアプローチでシフトしていきます。

1.業務全体を理解しAIを実装

お客さまの業務全体を理解しているからこそ、既存の業務フローにAIを組み込むことができます。お客さまの業務の中で、導入しやすく効果的な部分からAI機能をご提案します。

2. 自動化領域を継続的に拡張し「完全自動化」へシフト

AIの進化やお客さまの業務状況に応じて、自動化の領域を拡張させていきます。使い続けていただくことで、人が介在する業務が最小化され、よりお客さまが便利に感じていただける領域が増えていきます。

3. AIが“定着する”まで支援

AI導入には、データ整備、業務ルールへの適応、運用設計、責任所在の整理など、多くのハードルがあります。お客さまの業務フローに合わせてAIを定着させるまで支援します。

AI戦略ロードマップ（2025年～2029年）

【Phase 1｜2025 - 2026】入力補助・部分自動化

AIがデータ作成や入力を先回りしてサポートし、人が迷わず作業できる関係を築きます。

「楽楽精算」

伝票自動作成

AIが領収書やカード明細、過去の履歴から申請内容を自動作成。面倒な伝票入力の手間をなくし、手作業の負担を徹底的に減らします。

「楽楽明細」

AI-PDF加工

AIがまとまったPDFや画像を取引先ごとに自動分割・データ化。電帳法対応から帳票発行までの手続きをシームレスに完結させます。

「楽楽販売」

DB構成提案

AIがチャットでの対話から最適なDB構造を提案し、その場で自動構築。専門知識が無くてもスムーズなシステム設計を可能にします。

「楽楽自動応対」

メール作成エージェント

【Phase 2｜2026 - 2027】判断支援・確認業務の自動化

チェックや照合、レビューなど、思考を伴う領域までAIが踏み込み、人の意思決定を支えます。

【Phase 3｜2027 - 2029】協働型AIから、より高度な自動化へ

- 「楽楽精算」適格請求書チェックAIが領収書から「適格請求書」であるかを自動チェックし、社内ルールと照合。承認前の面倒な目視確認の手間を大幅に削減します。申請レビュー事前に設定した承認ルールに基づき、AIが申請内容をチェック。定型化しづらい社内規定もテキストで登録できます。- 「楽楽電子保存」証憑取得AIエージェントAIがメールに届く請求書・領収書ファイルを自動で取得。パスワード付きZIPの自動解凍にも対応し、ファイルのアップロードを半自動化できます。※対応範囲は順次拡張予定- 「楽楽メールマーケティング」AI-HTMLメール生成URLの入力と候補選択だけで、配信方針から本文作成までをAIが自動化。自社に最適なメルマガ本文を迷わずスピーディに作成できます。- 「楽楽自動応対」返信作成アシスト要点を入力するだけで、AIが適切な敬語やビジネス表現に整えた文面を瞬時に作成。誰でも迷わず高品質なメールが書けるよう支援します。AI翻訳AIが外国語のメールを日本語に翻訳し、日本語で書いた返信文もワンクリックで外国語に翻訳。一つの画面で完結し、語学スキル不要で多言語対応が可能に。AI-FAQサイトAIが「楽楽自動応対」のメールデータから自動でFAQを生成・提案。集計・メンテナンス不要で、運用が回り続けるFAQサイトを実現します。

確固たる信頼関係のもと、人は最終確認のみ。業務全体が自律的に完遂されます。

ラクスのサービスについて

- 「楽楽精算」証憑・伝票照合添付された証憑と伝票の申請内容を自動で照合し、ルールに沿っているか瞬時に判断。ミスをなくしスピーディなチェックを可能にします。

ラクスの提供するクラウドサービスは、AIの力でさらに進化していきます。

最新のAI機能や導入事例、詳細な資料は以下よりご確認いただけます。

【楽楽クラウドバックオフィス】

- 「楽楽精算」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/seisan/?utm_campaign=press260615_23_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└経費精算の申請～承認～経理処理がすべてWEBで完結- 「楽楽明細」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/meisai/?utm_campaign=press260615_23_2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└請求書などの帳票を電子発行！印刷・封入・発送作業をゼロに- 「楽楽請求」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/seikyu/?utm_campaign=press260615_23_3&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└紙・PDFなどの請求書を受領から仕訳・支払いまでミスなくラクに- 「楽楽電子保存」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/denshihozon/?utm_campaign=press260615_23_4&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└電子請求書などのあらゆる書類をまとめて管理！電子帳簿保存法に対応- 「楽楽債権管理」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/saikenkanri/?utm_campaign=press260615_23_5&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└入金照合・消込とその後の仕訳をラクに- 「楽楽販売」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/hanbai/?utm_campaign=press260615_23_6&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└販売管理、受発注管理、売上管理などの複雑な作業の手間とミスを解消- 「楽楽勤怠」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/kintai/?utm_campaign=press260615_23_7&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└出退勤や残業、休暇取得など勤怠情報をWEB上で一元管理- 「楽楽人事労務」(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/jinjiroumu/?utm_campaign=press260615_23_8&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)└バラバラな従業員情報を一元管理し、人事労務業務の手間やミスを削減- 「楽楽従業員ポータル」└同一のID・パスワードで複数のクラウドサービスにログイン可能└煩雑なID・パスワード管理の手間を削減

【楽楽クラウドフロントオフィス】

会社概要

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株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

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