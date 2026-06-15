ピザハットは“人を笑顔にする人”を応援します ― 全国約3,000人の美容師を支えた特別企画

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、 株式会社ミルボンが主催する美容師向けクイズイベント「美容知識王決定戦『KA』において、オンライン予選の開催に合わせた応援企画を実施しました。本取り組みでは、全国の美容室へピザを届け、大会に挑戦する美容師の皆さまをサポートするとともに、SNSを活用した参加型施策を展開しました。

当日は約3,000人の美容師の皆さまが参加し、ピザとともに大会を楽しむ様子がInstagram上に投稿されることで、業界全体の一体感と盛り上がりを創出しました。

特別企画の背景～お客様を笑顔にしたい共通の想い～

ピザハットは、ピザがもたらす喜びによって人と人をつなぎ、笑顔を生み出していくことを大切にしています。ピザを起点に「JOY＝楽しさ」を広げていくブランドとして、2026年4月にはその想いを象徴するメッセージ「FEED GOOD TIMES（毎日の食卓に、最高のJOYを。 ）」を新たに掲げました。

一方で、全国の美容師の皆さまも、ご来店されたお客様を笑顔にしたいという想いを原点に、日々の仕事に向き合っています。人を笑顔にするという共通の価値観を持つ存在として、ピザハットはその挑戦を応援したいと考え、本コラボレーションが実現しました。

美容知識王決定戦とは

「美容知識王決定戦『KA』」は、株式会社ミルボンが主催する、美容師の知識力向上を目的としたイベントです。クイズ形式で美容に関する知識を競い合い、楽しみながら学びを深められるユニークな取り組みとして、年々注目を集めています。

大会はオンライン予選からスタートし、全国の参加者が一斉に挑戦。複数の関門を勝ち抜いた優秀者がファイナルステージへ進出します。美容師という専門職の知識向上だけでなく、業界全体の活性化やコミュニティ形成にも寄与するイベントとなっています。

ピザハットがお客様の笑顔を生み出す美容師さんたちを応援！

今回、ピザハットは「美容知識王決定戦『KA』」のオンライン予選において協賛し、全国の美容室に向けて応援企画を実施しました。

当日は、全国の参加美容室（約420店舗）にピザをお届けし、競技に挑む美容師の皆さまを“食”の面からサポート。店舗ごとに集まった美容師の皆さまが、仲間とともにピザを囲みながら大会に挑むことで、より一体感のある時間が創出されました。

さらに、配達されたピザとともに撮影された“JOYなショット”が、Instagram上で一斉に投稿。

「#FEED_GOOD_TIMES」などの共通ハッシュタグとともに、全国の美容師の皆さまの笑顔が広がり、イベントの熱気と楽しさが可視化されました。

本取り組みにより、約3,000人を超える美容師の皆さまが参加し、ピザとともに大会を楽しむ様子がSNSを通じて発信されることで、業界内外への大きな盛り上がりを創出しました。

▼投稿されたInstagramの画像はこちら

https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

ピザハットはこれからも、「人を笑顔にする人」を応援し続けてまいります。

食を通じて生まれるひとときの幸せが、誰かの挑戦や日常を少しでも前向きにできるように。これからもさまざまな取り組みを通じて、笑顔の輪を広げていきます。

企業情報

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Milbon(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Milbon)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Milbon(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Milbon)

株式会社ミルボンについて

株式会社ミルボンは、美容室専用のヘアケア製品やヘアカラー剤、スキンケア製品などを製造・販売する化粧品メーカーです。美容のプロフェッショナル人材の育成や課題解決支援を通じて、美容室の成功を支援するとともに、確かな技術に裏付けられた製品によって、美容室を訪れるお客さま一人ひとりの美しい生き方を応援しています。

■会社概要

※2025年12月31日現在

会社名 ：株式会社ミルボン https://www.milbon.com

本社 ：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン

代表者名 ：代表取締役社長執行役員 坂下 秀憲

設立 ：1960（昭和35）年7月

資本金 ：20億円

売上高 ：528億円（連結）※

従業員数 ：1,237名（連結）※

事業内容 ：美容室専売のヘアケア商品やヘアカラー剤などの製造・販売

株式 ：東証プライム市場（証券コード4919）