ラクス、経費精算の伝票作成を自動化する「伝票作成AIエージェント」を提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下「ラクス」）は、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」において、経費精算時の伝票作成を自動化する「伝票作成AIエージェント」を2026年6月16日（火）より提供開始いたします。

本機能は、申請者が「楽楽精算」にアップロードした領収書を選択するだけで、AIが領収書の内容に加え、関連データを横断的に解析・紐づけし、経費精算の申請伝票を自動で作成するものです。

これにより、申請者はAIが作成した申請伝票の内容を確認するだけで申請作業を完了できるようになります。さらに、AIによる自動入力によって項目の入力漏れや入力誤りを未然に防止できるため、申請者・承認者双方の経費精算業務の効率化につながります。

経費精算業務における伝票作成の負担が課題

経費精算業務では、申請者が領収書の内容を確認しながら、勘定科目や内訳、プロジェクトコード、摘要など多くの項目を入力して申請伝票を起票します。過去の申請や社内ルールを確認しながら入力しなければならず、申請者の負担となっています。

「伝票作成AIエージェント」は、AIが領収書に記載された取引先名や金額、利用日などの情報をもとに、クレジットカード明細や事前申請、過去の申請データを参照しながら必要な情報を補完し、申請伝票を自動で作成します。

「伝票作成AIエージェント」の主な特長

1．関連データを自動で紐づけ

選択された領収書の内容から、クレジットカード明細や事前申請を自動で紐づけます。

2．申請伝票を自動で入力

過去の申請データなどを参照し、勘定科目や内訳、負担部門、プロジェクトコード、摘要といった項目を自動で入力し、一時保存します。

3．AIの判断根拠を可視化※

AIがなぜその内容を選択したのかを確認できる「判断ログ」を提供予定です。参照したデータや推論の根拠を可視化することで、AI活用における透明性と安心感の向上を目指します。

4．企業独自のルールに対応※

社内規定や運用ルールを文章による指示で登録できる機能を提供予定です。企業独自の判断基準をAIが参照することで、より精度の高い伝票作成を実現します。



※開発中の機能であり、提供時期および仕様は変更となる場合があります。

今後の展望

「楽楽精算」では「伝票作成AIエージェント」に加え、証憑を自動で収集・アップロードする「証憑取得AIエージェント」や、申請内容の確認を支援する「申請レビューAI」「適格請求書チェックAI」「証憑・伝票照合AI」などの提供も順次予定しています。

これにより、「証憑を集める」「伝票を作る」「承認する」といった経費精算業務全体の自動化を推進し、お客様のさらなる生産性向上に貢献してまいります。

機能概要

- 提供開始時期：2026年6月16日（火）- 提供価格：30ユーザーで5000円から詳細を見る :https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/seisan/function/ai.php?utm_campaign=press260615_20_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

「楽楽精算」とは

「楽楽精算」は、国内クラウド型経費精算システム市場において、累計導入社数No.1※の実績を持つ、AI技術を搭載したクラウド型経費精算システムです。交通費・旅費・出張費などの経費処理において、申請から承認、精算までの一連の業務を一元管理できます。

AI-OCRや画像認識、機械学習などのAI技術やAIエージェントを活用し、領収書の自動読み取り、入力補完、不備チェックを自動化。経費精算業務における手入力や確認作業を削減し、業務効率の向上と人的ミスの防止を実現します。

2025年9月時点で、累計導入社数20,000社以上の実績があります。

会社概要

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

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