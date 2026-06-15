「Fujiyama Connect」を活用し松本市内周遊バス「タウンスニーカー」1日乗車券の販売を開始
富士急行株式会社
事業内容：レジャー・サービス業/運輸業/不動産業
富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、代表取締役社長：堀内光一郎）およびアルピコ交通株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：小林史成）は、富士急行が展開する観光予約プラットフォーム「Fujiyama Connect（フジヤマコネクト）」において、アルピコ交通が運行する松本市内周遊バス「タウンスニーカー」1日乗車券のオンライン取扱いを開始いたします。
「Fujiyama Connect」にて松本市内周遊バス「タウンスニーカー」1日乗車券の販売開始
「Fujiyama Connect」は、富士急行が運営する観光予約プラットフォームであり、多言語対応およびオンラインチケット販売機能を備えております。今回、アルピコ交通の「タウンスニーカー」1日乗車券を新たに取り扱うことにより、松本市内観光における移動利便性の向上と観光商品の販売機会の拡大を図ってまいります。
富士急行は、今後もデジタル販売基盤の活用を通じて、お客さまの利便性向上および観光商品の提供価値向上に努めるとともに、地域を横断した周遊型観光商品の造成や広域観光モデルの検討を進めてまいります。
会社概要
社 名：富士急行株式会社
代 表 者：堀内 光一郎
設 立：1926年9月
所 在 地：山梨県富士吉田市上吉田５丁目２番1号
事業内容：レジャー・サービス業/運輸業/不動産業
株式上場：東証プライム
公式ＨＰ：https://www.fujikyu.co.jp/
社 名：アルピコ交通株式会社
代 表 者：小林 史成
設 立：1920年3月
所 在 地：長野県松本市井川城2丁目1番1号
事業内容：運輸関連業
公式ＨＰ：https://www.alpico.co.jp/traffic/