蒸し暑い雨の日も、“着たい”が見つかる。梅雨から真夏まで活躍する、プラステのワンピースコレクション「Everyday Dress」第二弾となる新作3型が登場！

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、ワンピースコレクション「Everyday Dress」の第二弾として、新作3型を6月15日（月）に発売いたします。

「Everyday Dress」は、暑い夏を心地よく過ごしながら、おしゃれも楽しんでほしいという想いから生まれたコレクションです。2026年は梅雨時期から真夏日が増えることが見込まれる中、蒸し暑い季節にも軽やかに着られる素材や、一枚で着映えを叶えるデザインにこだわった新作3型が登場。

本リリースでは、新作3型に加え、第一弾で登場した人気アイテムもあわせてご紹介します。

Everyday Dress 特集ページ：https://www.plst.com/jp/ja/special-feature/dress

■“長く蒸し暑い夏”にも寄り添う「Everyday Dress」第二弾

第二弾では、蒸し暑さや突然の雨など、天候や気温の変化が多い季節でも、快適な着心地を叶えながら一枚でおしゃれを楽しめるワンピースを全3型ご用意いたしました。

プラステのワンピースは、素材や着心地が良くラクに着られるという点だけではなく、「梅雨特有の不安定な天候でも一枚着るだけで気分が上がる」、「一枚で簡単に"きちんときれい見え"する」、「シーンを選ばずに着られる汎用性がある」という点を大切にしています。

「Everyday Dress」は、これらのポイントを兼ね備え、蒸し暑い梅雨から酷暑が予測される真夏まで長く着ていただけるワンピースコレクションです。

本日より発売する第二弾では、季節感のある素材使いや、一枚で着映えするデザインにこだわった新作ワンピース3型を展開いたします。

■「Everyday Dress」第二弾の商品展開

◯透かし編みが涼しげで、シーンレスに着回しがきく「クロシェニットワンピース」

ドライタッチで清涼感のある素材を使用し、蒸し暑い夏にも快適に軽やかに着られるサマーニットワンピース。ざっくりとしたクロシェ調の編地で、裾に施したフリンジが歩くたびにさりげなく揺れ、夏らしい抜け感をプラス。身体のラインを拾いにくいAラインシルエットで体型カバーも叶えます。ジーンズやサンダルを合わせたカジュアルスタイルから、ジャケットを羽織った都会的なスタイルまで、あらゆるシーンで幅広く着こなしがききます。

クロシェニットワンピース

カラー：オフホワイト、ダークブラウン

価格：\12,000（税込）

発売日：6月15日（月）

◯肌離れの良いスウェット素材でカジュアルにも着られる「ジャージーフレアワンピース」

さらりとした肌触りで肌離れの良さが心地よく、リラックス感のあるシルエットでありながら身体のラインを拾いにくいワンピース。スウェット素材を使用しているためラフな印象も持たせつつ、ロング丈と裾の切り替えデザインが動く度に上品な揺れ感を生み、カジュアルになりすぎない印象に仕上げました。ウエストポケットや、インナーが覗きにくい袖ぐりなど、日常使いしやすいディテールにもこだわりました。スニーカーやフラットサンダルを合わせれば、休日のショッピングや夏のレジャーなどデイリーなお出かけにも活躍します。

ジャージーフレアワンピース

カラー：ブラック、オフホワイト、ブルー

価格：\8,990（税込）

発売日：6月15日（月）

◯暑い時期でも快適に、1枚で華やかさを纏う「サイドギャザーノースリーブワンピース」

すっきりとした上半身とボリューム感のあるスカートのコントラストが美しく、着るだけで自然とスタイルアップするギャザーワンピース。タイプライター素材ならではのきれいな表面感で、上品な印象を演出します。デコルテをきれいに見せる襟ぐりや、サイドの立体的なギャザーデザインが裾に向かってフワっと広がり、一枚で着映えを叶えるデザインです。レストランでのディナーや友人とのお出かけなど、少しおしゃれをして出かけたい日にぴったりのアイテムです。

サイドギャザーノースリーブワンピース

カラー：ブラック、ホワイト

価格：\19,000（税込）

発売日：6月15日（月）

■「Everyday Dress」第一弾の商品展開

◯梅雨から頼れる機能性とデザイン性が特徴的なワンピース

梅雨から夏にかけて役立つ撥水加工機能をはじめとして、接触冷感やイージーケア機能付きで長く快適に着られる「ハイストレッチナイロンフレアワンピース ／ \15,000（税込）」Tシャツとスカートをドッキングさせたデザインのため、服装選びが難しい梅雨時期でも簡単におしゃれを楽しめる 「ハイストレッチナイロンドッキングワンピース／\13,000（税込）」○酷暑のあらゆるシーンで活躍する、1枚でサマ見え＆着映えワンピース通気性に優れた軽やかな素材感と爽やかなカラーで暑い夏のお出かけにも涼やかに映える「サッカーノースリーブワンピース／\9,900（税込）」大人で上品なデザインでありながら、ゆったりとした着心地で長時間の移動も快適な「ベルテッドワンピース／\15,000（税込）」コンパクトに畳めて旅先にも持ち運びが簡単。立体感のあるシルエットできちんと見えを叶える「ホールガーメント(R)ワンピース／\13,000（税込）【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日にきちんとをくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト： https://www.plst.com/jp/ja/(https://www.plst.com/jp/ja/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/plst_official/(https://www.instagram.com/plst_official/)