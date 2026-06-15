ラクス、「楽楽販売」のアシストAI機能をアップデート

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下ラクス）が提供するクラウド型販売管理システム「楽楽販売」は、2026年6月15日（月）より、アシストAI機能のアップデートを実施いたします。

今回のアップデートにより、アシストAIは「無形商材」を扱うお客さまの販売管理用途において、業務フローに合わせた理想的なデータベース構成の土台を自動で構築できるようになりました。

なお、本機能は「楽楽販売」をご利用中のすべてのお客さまを対象に、標準機能として追加費用なしで提供いたします。

だれでもスムーズにシステム構築

販売管理業務は、取り扱う商品やサービス、取引方法などによって企業ごとに業務フローが大きく異なります。そのため、販売管理システムを導入する際には、自社の業務を整理し、「どのような情報を管理し、どのような流れで処理するのか」をシステム上で設計する必要があります。 しかし、設計には一定の知識や経験が求められ構築に時間を要していました。

「楽楽販売」の特長的な機能である「明細項目」は、1件の取引に対して複数の商品やサービスをひも付けて管理できる機能ですが、柔軟な業務設計を実現できる一方で、構造が複雑なため、初めてシステムを構築するお客さまにとっては設定方法が分かりづらく、導入時のハードルとなるケースがありました。

ラクスでは、システム構築に不慣れなお客さまにも本製品の価値をスムーズに享受いただけるよう、アシストAI機能のさらなる強化を決定いたしました。

アップデートのポイント

- 最良なデータベース設計をAIが自動提案・構築

AIがお客さまとのやりとりを通じて業務フローを理解し、1つのデータに対して複数の売上履歴や工数、進捗などを関連付ける「明細項目」まで含めた、最適なデータベースの構成案を自動で提案・構築します。

- 「考える負荷」を減らし、理想の土台がすぐ完成

「対応日時」「対応者」「対応内容」といった、業務に必要な枠組みのサンプルをAIが構築。お客様は中身のデータを入れるだけで、理想のシステムを使い始められます。

今後の展望

今後は「無形商材」を扱うお客さまにとどまらず、製造業や卸小売などの「有形商材」を扱うお客さまも含めた、あらゆる販売管理業務に対して精度の高いデータベース構成を自動で提案・構築できる状態を目指し、さらなるAI機能のアップデートを予定しております。

クラウド型販売管理システム「楽楽販売」について

「楽楽販売」は、国内クラウド型販売管理システム市場において、売上シェアNo.1※の実績を持つ、クラウド型販売管理システムです。見積もり・受注・発注・請求・売上・原価・収支などの販売管理業務を一元管理できます。売上や原価の紐づけによる計算や請求・計上処理の自動化に加え、柔軟な外部連携・カスタマイズ機能を活用することで、転記ミスや手作業を削減。お客さまの業務フローに合わせた運用が可能です。2025年12月時点で、累計導入社数6,000社以上の実績があります。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型販売管理システムの市場の実態と展望」（ミックITリポート2025年2月号：https://mic-r.co.jp/micit/2025/）より

「楽楽販売」製品サイト

(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/hanbai/?utm_campaign=press260615_22_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

会社概要

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

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