【東京都町田市】6月21日(日)町田で唯一の銭湯「大蔵湯」で「よもぎ湯」を実施します！

町田市役所

町田市内の公衆浴場「大蔵湯」は、「よもぎ湯」を実施します。

大蔵湯について

「大蔵湯」内観「大蔵湯」外観

昭和41年創業、町田で唯一の銭湯です。

2016年12月、リニューアルオープンし檜風呂や遠赤外線サウナ（別料金）をご利用いただけます。

大蔵湯については、以下をご確認ください。

１.施設について（市HP【まちだの公衆浴場について】）

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/kenkoujyouhou/kousyuuyokujyou.html

２.大蔵湯の歴史について（町田市の魅力発信サイト【まちだでくらす】）

https://keeponloving-machida.com/live/tsuchida_daisuke/

料金

・大人（12歳以上）：550円

・中人（6歳以上12歳未満（小学生））：200円

・小人（6歳未満（未就学児））：100円

よもぎ湯について

血行促進や冷え性の改善に寄与する「よもぎ湯」は、血行促進効果に優れ、冷え性等の改善にも効果があると言われています。よもぎに含まれる成分には高い殺菌・抗炎症作用もあり、あせもや湿疹といった肌トラブルの予防にも効果的です。

季節の変わり目における体調管理の一環として、ぜひ銭湯で「よもぎ湯」をお楽しみください！

オール町田でまちの魅力を発信

町田市では、オール町田でまちの魅力を発信し、「住みたい、住み続けたい」と選ばれ続けるまちになることを目指しています。本リリースは、市内関係団体と連携し、情報発信する取り組みの一環として行うものです。