【東京都町田市】6月21日(日)町田で唯一の銭湯「大蔵湯」で「よもぎ湯」を実施します！
町田市役所
「大蔵湯」内観
「大蔵湯」外観
町田市内の公衆浴場「大蔵湯」は、「よもぎ湯」を実施します。
「大蔵湯」内観
「大蔵湯」外観
大蔵湯について
昭和41年創業、町田で唯一の銭湯です。
2016年12月、リニューアルオープンし檜風呂や遠赤外線サウナ（別料金）をご利用いただけます。
大蔵湯については、以下をご確認ください。
１.施設について（市HP【まちだの公衆浴場について】）
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/kenkoujyouhou/kousyuuyokujyou.html
２.大蔵湯の歴史について（町田市の魅力発信サイト【まちだでくらす】）
https://keeponloving-machida.com/live/tsuchida_daisuke/
料金
・大人（12歳以上）：550円
・中人（6歳以上12歳未満（小学生））：200円
・小人（6歳未満（未就学児））：100円
よもぎ湯について
血行促進や冷え性の改善に寄与する「よもぎ湯」は、血行促進効果に優れ、冷え性等の改善にも効果があると言われています。よもぎに含まれる成分には高い殺菌・抗炎症作用もあり、あせもや湿疹といった肌トラブルの予防にも効果的です。
季節の変わり目における体調管理の一環として、ぜひ銭湯で「よもぎ湯」をお楽しみください！
オール町田でまちの魅力を発信
町田市では、オール町田でまちの魅力を発信し、「住みたい、住み続けたい」と選ばれ続けるまちになることを目指しています。本リリースは、市内関係団体と連携し、情報発信する取り組みの一環として行うものです。